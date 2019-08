Außerdem: Fish Fight mit Jamie Oliver, Geo Reportage und The Other Side Of The Door

Chris Evans (aka Frank Adler) als fürsorglicher Onkel und Ersatzvater mit Mckenna Grace als hilfsbereiter Nachbarin. Gibt es ein Happy End für das Onkel-Nichte-Gespann? "Begabt – Die Gleichung eines Lebens", um 20.15 Uhr auf ProSieben. Foto: © 2017 Twentieth Century Fox Film Corporation

12.15 DOKUMENTATION

Fish Fight mit Jamie Oliver Der britische Koch zeigt Alternativen auf: Was für andere der wöchentliche Thunfisch, Lachs oder Kabeljau ist, ist für ihn der Franzosendorsch. Fischstäbchen können auch mit anderen Fischarten als Inhalt aufs Backblech gezaubert werden. Und Sie lernen hier, wie. Bis 13.00, ORF 1

12.50 DOKUMENTATION

Ein Tag in ... Auf der Reise in den Alltag vergangener Epochen – in drei Teilen: Auf unserer Reise machen wir einen Zwischenhalt im Alten Rom, dem Köln von 1629 und Paris von 1775. Bis 15.05, ZDF neo

18.20 REPORTAGE

360° Geo Reportage: Norwegen, die Rentierprinzessin In dieser Ausgabe steht den Zuschauern eine Reise nach Finnmark, der flächenmäßig größten Provinz Norwegens und Heimat der Rentiere, bevor. Arte ist dabei dem Volk der Sami und dem mehrfachen Champion der sogenannten Rentier-Rennen, Anne Risten Sara, auf den Fersen. Wird sie auch dieses Jahr wieder gewinnen? Bis 19.10, Arte

20.15 DRAMA

Begabt – Die Gleichung eines Lebens (Gifted, USA 2017, Marc Webb) Chris Evans in der Rolle des liebevollen Onkels: Seit dem Suizid ihrer Mutter Diane kurz nach ihrer Geburt wächst die siebenjährige Mary bei ihrem Onkel Frank (Evans) auf. Wie Diane scheint auch sie hochbegabt zu sein – vor allem in Mathematik. Da Frank sich trotz ihrer Begabung ein möglichst normales Leben für seine Nichte wünscht, kontaktiert ihre Schulleiterin Franks Mutter Evelyn – aka Marys Großmutter. Und der Kampf um Sorgerecht und Zukunft beginnt. Bis 22.20, ProSieben

20.15 OPER

Orphée aux enfers (Orpheus in der Unterwelt) Eine zeitversetzte Live-Übertragung der Opéra bouffon von Jacques Offenbach bei den Salzburger Festspielen. Anlässlich des 200. Geburtstags des französischen Komponisten spielen die Wiener Philharmoniker unter Enrique Mazzola Orphée aux enfers im Haus für Mozart. Neben der Aufführung stehen noch einige Live-Interviews und Einblicke hinter die Kulissen mit am Programm. Bis 22.55, ORF 2

20.15 KOMÖDIE

Evan Allmächtig(Evan Almighty, USA 2007, Tom Shadyac) Evan Baxter (Steve Carell) versucht als Abgeordneter im Kongress der Vereinigten Staaten die Welt zu verändern. In seinen Gebeten bittet er Gott um Hilfe bei seiner Mission. Dieser erscheint ihm allerdings kurz darauf in Fleisch und Blut (Morgan Freeman) und beauftragt ihn, eine Arche zu bauen, weil am 22. September eine Sintflut über die Erde hereinbrechen soll. Die Verwandlung zu einem Noah 2.0 beginnt für Evan wider Willen. Bis 21.40, ZDF neo

Evan Allmächtig - Trailer

22.20 HORRORFILM

The Other Side Of The Door(Großbritannien, Indien, USA 2016, Johannes Roberts) Marias (Sarah Wayne Callies) Sohn Oliver ist bei einem Unfall in Indien verstorben. Seither findet sie keine Ruhe, bis sie von einem Ritual erfährt, bei dem man sich nachts in einem Tempel von den Toten verabschieden kann. Jedoch verletzt sie beim Anblick ihres toten Sohns die einzige Bedingung, die das Ritual hatte: Sie lässt die Tür zur Welt der Toten nicht verschlossen. Bis 0.10, ProSieben

23.20 ACTIONKOMÖDIE

In 80 Tagen um die Welt(Around the World in 80 Days, Großbritannien, USA, Deutschland, Irland 2004, Frank Coraci) Lau Xing (Jackie Chan) ist nach einem Überfall auf eine Bank, bei dem er eine Buddhastatue entwendet hat, auf der Flucht. So trifft er auf den Wissenschafter Phileas Fogg, der einen Begleiter für eine Weltreise sucht, die er aufgrund einer Wette in 80 Tagen abgeschlossen haben muss. Europa des 19. Jahrhunderts trifft auf klassische Jackie-Chan-Moves. 1.10, ORF 1