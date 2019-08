Brendan Fraser (Onkel Trevor) und Josh Hutcherson (Sean) treten unbewusst "Die Reise zum Mittelpunkt der Erde" an. Um 12.45 Uhr auf ORF 1. Foto: Warner / ORF 1

9.30 MAGAZIN

Junior Das Magazin Für die Frühaufsteher unter den wissbegierigen Kids: Kurz und prägnant moderieren und informieren Carolyn Höfchen, Magali Kreuzer, Dorothée Haffner und Frank Rauschendorf darüber, was in der Welt so los ist. Bis 9.45, Arte

12.45ABENTEUERFILM

Die Reise zum Mittelpunkt der Erde (Journey to the Center of the Earth, USA/Island 2008, Eric Brevig) Brendan Fraser macht sich als Geologe Trevor Anderson mit seinem Neffen Sean (Josh Hutcherson) und dem Tagebuch seines verschollenen Bruders auf den Weg nach Island. Ein Unfall und ein kilometertiefer Fall in einer Höhle mit Bergführerin Hannah (Anita Briem) lassen die drei unverhofft bis ins Zentrum der Erde vorstoßen. Dort treffen sie auf eine Welt, die ihre Vorstellungskraft sprengt – und wie sie Jules Verne anno 1873 erfunden hat. Bis 14.10, ORF 1

13.05 MAGAZIN

Panorama: Sommer-Dakapos Diesen Sonntag: Silvia Heimader erörtert Das Problem mitdem Sexismus. Dabei werden unter anderem Fernsehbeiträge aus den 1970er-Jahren zum Vergleich herangezogen, die heute glatt als Satire durchgehen könnten. Was hat man sich früher getraut, und was traut man(n) sich heute noch? Bis 13.30, ORF 2

14.10ACTIONKOMÖDIE

Johnny English – Jetzt erst recht! (Johnny English Reborn, USA/Großbritannien/Frankreich 2011, Oliver Parker) Rowan Atkinson (Mr. Bean) schlüpft in die Rolle des Ex-Top-Agenten Johnny: Zuletzt hat sich English nach Tibet zurückgezogen, bis seine Hilfe eines Tages wieder benötigt wird. Um den chinesischen Premierminister beschützen zu können, erlernt der Ex-Agent in einem der tibetanischen Klöster die asiatische Kampfkunst. Bis 15.45, ORF 1

15.45ACTIONKRIMINALKOMÖDIE

Der Kaufhaus Cop (Paul Blart: Mall Cop, USA 2009, Steve Carr) Nachdem Paul Blarts (Kevin James) Traum von einer Polizistenkarriere wegen gesundheitlicher Probleme geplatzt ist, versucht er sich als Kaufhauscop. Recht unaufregend, bis das Einkaufszentrum eines Tages überfallen wird und einige Passanten als Geiseln gefangen gehalten werden. Bis 17.10, ORF 1

KinoCheck

20.10 THEMENABEND

Oktoskop Kurator Robert Buchschwentner spricht zuerst mit Regisseurin Karin über das Filmporträt ihrer Waldviertler Nachbarin namens Hilda. Gleich im Anschluss ist Filmemacher Oliver Stangl im Studio bei Lukas Maurer zu Gast, um über den Linzer Underground und dessen Musikszene zu sprechen. Bis 23.25, Okto

20.15 ROMANCE

In guten Händen(Hysteria, Großbritannien 2011, Tanya Wexler) Im viktorianischen England behandelt Dr. Granville (Hugh Dancy) hysterische Frauen und erfindet dabei den ersten Vibrator. Strenge Konventionen der Medizin prallen mit aufkommender Emanzipation – verkörpert von Charlotte Dalrymple (Maggie Gyllenhaal) zusammen. Prinzipien versus Prinzipien. Bis 21.50, Arte