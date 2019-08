Altach vs. Hartberg. Das wird spannend. Foto: APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Liga live: Sturm vs. Rapid, Austria vs. Admira, Altach vs. Hartberg, So. 17 Uhr

Altach/Hartberg – Nach einer starken, aber unbelohnten Leistung in der Vorwoche zählen am Sonntag für den SCR Altach im Heimspiel gegen Hartberg nur die Punkte. "Ich bin überzeugt davon, dass wir unser Potenzial nicht zu 100 Prozent ausgeschöpft haben", sagte Trainer Alex Pastoor, der eine "zähe Partie" erwartet. Markus Schopp, der Coach beim Tabellendritten aus Hartberg, sieht seine Kicker in der Außenseiterrolle.

Gegen Rapid erspielte sich Altach vor allem in der zweiten Hälfte die Feldhoheit und vergab zahlreiche Torchancen. Am Ende mussten sich die Gäste im Allianz Stadion 1:2 geschlagen geben. "Wir haben gegen Rapid nicht die Brechstange ausgepackt, sondern bis zur letzten Minute ordentlich Fußball gespielt, uns die Chancen erarbeitet. Die Jungs sind ruhig geblieben", meinte Pastoor. "Wir können auf der einen Seite stolz auf unsere Leistung sein", merkte der Niederländer an. Dennoch müsse man noch konzentrierter zu Werke gehen.

Schopp lobt Altach

Für die Darbietung in Wien erhielten die Vorarlberger viel Lob, so auch von Schopp. "Für mich ist das nicht überraschend", betonte der Steirer. "Es ist eine richtig starke Mannschaft, die ihre Punkte machen wird." Die von Sportchef Georg Zellhofer zusammengestellte Truppe habe "extrem viel Qualität", dabei hob Schopp Spieler wie Ousmane Diakite, Mergim Berisha, Manfred Fischer, Marco Meilinger und Christian Gebauer hervor.

"Die Punkte, die sie bis jetzt haben, spiegeln nicht die Leistung wieder, die sie gebracht haben", fügte er mit Blick auf die Tabelle hinzu. Da findet sich Altach nur auf dem neunten Platz, während die Hartberger nach zwei Siegen und einer Niederlage vor Sturm Graz den dritten Rang besetzen. Gegen den Rivalen aus der Steiermark gab es am vergangenen Wochenende einen 1:0-Sieg.



"Die zwei Siege tun natürlich extrem gut, und ich glaube auch, dass beide verdient waren. Trotzdem wissen wir, dass wir in vielen Phasen des Spiels sehr viel Luft nach oben haben", erklärte Schopp. "Wir müssen immer an unsere Grenzen gehen, immer einen Plan haben. Wenn uns das gelingt, dann sehen wir aber, dass wir viele Möglichkeiten haben."

Pastoor zollte seinem Gegenüber Lob. "Hartberg hat sich defensiv im Vergleich zur Vorsaison enorm weiterentwickelt. Das wird für uns eine zähe Partie", sagte er. Er wolle weiter mit der Philosophie fahren, dass seine Spieler mutig sein und keine Angst davor haben sollen, Entscheidungen zu treffen. "Das bedingt natürlich, dass wir auch Fehler zulassen", ergänzte er. "Trotzdem zählen jetzt natürlich vorwiegend die Punkte." (APA; 16.8.2019)

SCR Altach – TSV Hartberg (Altach, Cashpoint Arena, Sonntag 17.00 Uhr, SR Kijas). Saisonergebnisse 2018/19: 1:2 (a), 6:1 (h), 1:0 (a), 3:1 (h)

Altach: Kobras – Anderson, Thurnwald, Maak, Karic – Oum Gouet, Diakite – Meilinger, Fischer, C. Gebauer – Berisha

Ersatz: Durakovic – Schmiedl, Schreiner, Casar, Nussbaumer, Gschweidl, Pangop

Es fehlen: Netzer, Zwischenbrugger (beide Adduktoren)

Hartberg: Swete – Lienhart, Huber, Luckeneder, Rasswalder – Kainz, Klem – Doussou, Rep, Rakowitz – Tadic

Ersatz: Sallinger – Obermüller, Rotter, Ried, Heil, Nimaga, Ostrak

Es fehlen: Cancola (gesperrt), Kröpfl (Aufbautraining), Tschernegg (nach Kreuzbandriss)