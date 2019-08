Einsatzkräfte am Freitag in Srinagar, wo es zu Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten gekommen sein soll. Foto: APA/AFP/TAUSEEF MUSTAFA

Srinagar – Im indischen Teil von Kaschmir hat es am Freitag Zusammenstöße hunderter Demonstranten mit der Polizei gegeben. Wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete, setzten die Beamten Tränengas sowie kleinkörnige Munition ein, nachdem sich mehrere tausend Demonstranten in der Stadt Srinagar versammelt hatten.

Die Demonstranten warfen mit Steinen und benutzen Latten und Wellblech als improvisierte Schilde. Berichte über mögliche Verletzte lagen zunächst nicht vor. "Wir versuchen, die Belagerung zu durchbrechen und zum Stadtzentrum zu marschieren, aber die Polizei setzt Gewalt ein, um uns zu stoppen", sagte ein Demonstrant AFP. Bereits am Mittwoch hatte es Proteste gegeben, die die indische Polizei zwar bestätigte, den Einsatz von Tränengas und Schlagstöcken gegen Demonstranten stritt sie aber ab.

Sonderstatus aberkannt

Indien hatte unlängst den Sonderstatus mit Autonomierechten für den indischen Teil Kaschmirs gestrichen und eine Ausgangssperre verhängt. Während in der mehrheitlich hinduistischen Region Jammu seit Mittwoch die Sperren teilweise wieder aufgehoben waren, wurden sie in Kaschmir aufgrund der Freitagsgebete noch verschärft. In der Nacht auf Samstag sollen Behördenangaben zufolge allerdings zumindest einzelne Telefonverbindungen wiederhergestellt werden.

Seit fast zwei Wochen ist der indische Teil Kaschmirs von der Außenwelt abgeschnitten: Die Behörden haben sämtliche Kommunikationskanäle unterbrochen. Fernsehen, Internet und Telefonverbindungen funktionieren nicht.

Mehrere Tote

Am Donnerstag warf Pakistan der indischen Armee vor, erstmals seit der Streichung des Artikels 370 Artillerie über die Grenze abgefeuert zu haben. Dabei seien drei Soldaten getötet worden, beim darauffolgenden Gegenangriff fünf Inder – was Indien bestreitet. Am Freitag wurde pakistanischen Angaben zufolge ein weiterer pakistanischer Soldat getötet.

Der Konflikt zwischen Indien und Pakistan reicht bis zur Gründung der zwei Staaten im Jahr 1947 zurück, als aus dem ehemaligen britischen Kolonialreich jeweils eine Nation geschnitzt wurde. Knapp zusammengefasst sollte Pakistan für Muslime eine Heimat bieten, Indien für Hindus. Das mehrheitlich muslimische Kaschmir-Tal im Himalaja liegt dazwischen und ist gespalten. Immer wieder führten Indien und Pakistan über die Region Kriege. (APA, saw, red, 16.8.2019)