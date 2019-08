NR-Wahlkampf 2019

Kickl spricht sich strikt gegen Identitären-Verbot aus

FPÖ-Klubobmann startet mit Angriffen gegen die ÖVP und deren Vorhaben in den Wahlkampf. Innenministerium müsse in nächster Regierung wieder an Freiheitliche gehen

Steffen Arora