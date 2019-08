In dieser Galerie: 2 Bilder Peter Fonda bei einer Preisverleihung 2018 Foto: Reuters/Mario Anzuoni Fonda 1969. Foto: AP

Los Angeles – Der US-amerikanische Schauspieler Peter Fonda, der durch den Kult-Film "Easy Rider" berühmt wurde, ist tot. Er sei am Freitag in seinem Haus in Los Angeles an den Folgen von Lungenkrebs gestorben, teilte die Familie des Schauspielers mit.

Der Sohn von Hollywood-Star Henry Fonda und jüngere Bruder von Jane Fonda wurde 79 Jahre alt. (APA/dpa, 17.8.2019)