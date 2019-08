Blaue Affären

15 Postings

Casinos-Vorstand Peter Sidlo: Blauer Shootingstar, dessen Bestellung das Land in Atem hält

Peter Sidlo war kaum wem bekannt, bis er auf einem Ticket seiner blauen Freunde in Nationalbank und in den Casinos-Vorstand kam. Und in des Teufels Küche.