Acht Menschen starben bei einem Brand in einem Hotel in Odessa. Foto: APA/AFP/OLEKSANDR GIMANOV

Odessa – Ein Brand in einem Billighotel in der ukrainischen Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer hat acht Menschen das Leben gekostet. Zehn Menschen seien verletzt worden, wie die Behörden mitteilten. Mehr als 100 Gäste der Unterkunft in einem früheren Straßenbahndepot konnten sich in Sicherheit bringen.

Das Feuer war aus zunächst unbekannter Ursache in der Nacht auf Samstag ausgebrochen. Ermittelt wird wegen Verstoßes gegen die Sicherheitsvorschriften. Teile des Hotels brannten völlig aus. (APA, 17.8.2019)