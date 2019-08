In dieser Galerie: 2 Bilder "Der Versuch, eine gänzlich andere Partei zu schaffen, stößt auf meinen allerhärtesten Widerstand", sagt Annegret Kramp-Karrenbauer über Hans-Georg Maaßen. Foto: REUTERS/Fabrizio Bensch Der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen ortet bei der Parteichefin "parteischädigendes Verhalten". Foto: APA/dpa/Michael Kappeler

Berlin – Die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat einen Parteiausschluss des früheren deutschen Verfassungsschutzchefs Hans-Georg Maaßen ins Spiel gebracht. "Es gibt aus gutem Grund hohe Hürden, jemanden aus einer Partei auszuschließen. Aber ich sehe bei Herrn Maaßen keine Haltung, die ihn mit der CDU noch wirklich verbindet", sagte Kramp-Karrenbauer den Zeitungen der Funke-Mediengruppe vom Samstag.

"Die CDU ist auch eine Partei, die von einer gemeinsamen bürgerlich-konservativen Haltung getragen wird. Eine Politik unter dem Deckmantel der CDU zu machen, die den politischen Gegner vor allem in den eigenen Reihen sieht, wird dieser Haltung nicht gerecht", sagte die CDU-Vorsitzende. "Es ist das gute Recht jedes Mitglieds, seine Meinung zu äußern. Der Versuch aber, eine gänzlich andere Partei zu schaffen, stößt auf meinen allerhärtesten Widerstand."

CDU Generalsekretär widerspricht

Kurz darauf stellte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak aber klar, dass Kramp-Karrenbauer nicht den Parteiausschluss Maaßens gefordert hat. In der CDU mit über 400.000 Mitgliedern würden "unterschiedliche Meinungen vertreten – und das ist auch gut so", twitterte Ziemiak am Samstag.

Gleichwohl müsse die innerparteiliche Auseinandersetzung "auf Basis gemeinsamer Haltung" und im "respektvollen Umgang miteinander" erfolgen. Nur so könne aus unterschiedlichen Meinungen gemeinsam eine erfolgreiche Politik gestaltet werden.

Maaßen spricht von Ausgrenzung

Maaßen hatte Kramp-Karrenbauer zuvor parteischädigendes Verhalten vorgeworfen. "Das schadet der CDU massiv und wird dem politischen Gegner massiv Mitglieder und Stimmen in die Arme treiben", sagte Maaßen der Nachrichtenagentur AFP. Er halte es für "bedenklich im Sinne der innerparteilichen Demokratie, dass Personen, die nicht auf Linie sind, ausgegrenzt werden sollen", sagte Maaßen, der zuletzt mehrere Wahlkampfauftritte in den ostdeutschen Bundesländern absolvierte, in denen Landtagswahlen bevorstehen.

Maaßen engagiert sich seit einigen Monaten für die sogenannte Werteunion vom rechten Parteiflügel. Sie argumentiert, dass die CDU unter der früheren Parteivorsitzenden, Bundeskanzlerin Angela Merkel zu weit nach links gerückt sei und wieder konservativere Positionen vertreten müsse. Sie firmiert als eingetragener Verein und zählt nicht zu den offiziellen Parteigliederungen. Nach eigenen Angaben hat die Werteunion mehr als 2.000 Mitglieder – im Vergleich zu der rund 415.000 Mitgliedern zählenden CDU ist sie also nur eine sehr kleine Gruppierung.

Maaßen war als Verfassungsschutzpräsident nach langem Hin und Her im vergangenen Jahr in den Ruhestand versetzt worden. Ihm wurde vorgeworfen, rassistische Ausschreitungen zu verharmlosen. Ohne Angabe von Beweisen hatte er etwa die Echtheit von Videos, die rassistische Ausschreitungen in Chemnitz zeigten, angezweifelt. Auch stand er für seine Kontakte zur AfD in der Kritik und hatte bei einem internationalen Treffen von "linksradikalen Kräften" in der SPD gesprochen. (APA, red, 17.8.2019)