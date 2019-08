Wer so schön jubelt, muss viele Tore schießen. Foto: Yui Mok/PA via AP

London – Der FC Arsenal hat in der englischen Premier League den zweiten Saisonsieg am zweiten Spieltag gefeiert. Gegen den FC Burnley gelang ein 2:1 (1:1), den Siegtreffer erzielte Pierre-Emerick Aubameyang (65.) nach einer feinen Einzelleistung mit einem Schuss von der Strafraumgrenze.

Alexandre Lacazette (13.) hatte die Gastgeber in Führung gebracht, Ashley Barnes (44.) glich für Burnley aus. Mesut Özil, der zuletzt ebenso wie Sead Kolasinac aufgrund von Sicherheitsbedenken bei Newcastle United (1:0) gefehlt hatte, verpasste die Partie erkrankt. Kolasinac stand wieder im Kader, saß aber zunächst auf der Bank. Er wurde in der 72. Minute für Lacazette eingewechselt.

Özil und Kolasinac waren vor gut drei Wochen in London Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls geworden. Am Donnerstag der vergangenen Woche nahm die Londoner Polizei in der Nähe von Özils Wohnsitz zwei Männer fest und erstattete Anzeige. Laut Medienberichten hatten diese mit Sicherheitsleuten am Haus von Özil gestritten. Die beiden 27-Jährigen müssen sich am 6. September vor Gericht verantworten. (sid, red, 17.8.2019)