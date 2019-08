Die Demonstrationen ebben auch nach zwei Monaten nicht ab. Foto: REUTERS/Ann Wang

Die Europäische Union hat die Demonstration in Hongkong zur Mäßigung aufgefordert. In den vergangenen beiden Monaten hätten viele Bewohner der Stadt ihr fundamentales Versammlungsrecht wahrgenommen, hieß es in einer Erklärung der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini, die das Auswärtige Amt in Berlin am Samstagabend über Twitter verbreitete. Allerdings habe es zuletzt eine steigende Zahl inakzeptabler gewaltsamer Zwischenfälle mit dem Risiko weiterer Gewalt und Instabilität gegeben. "Es ist wichtig, das Zurückhaltung geübt, Gewalt zurückgewiesen und schnell Schritte zur Deeskalation der Lage gegangen werden." Wichtig sei ein Dialog aller wichtigen Beteiligten. Das Prinzip "Ein Land, zwei Systeme" müsse erhalten bleiben.

Das chinesische Militärmanöver in Shenzen schockte zuletzt zahlreiche Bewohner Hongkongs. DER STANDARD

Auch für Sonntag werden umfassende Proteste erwartet. Die Demokratiebewegung hofft darauf, wieder Hunderttausende zu einer Demonstration auf die Straße zu bringen. Am Samstag hatten sich bereits mehr als 50.000 Menschen an einem Protestmarsch für Freiheit und Demokratie beteiligt.

Mehr als zwei Monate Proteste

Die Proteste in der Wirtschaftsmetropole Hongkong halten seit zehn Wochen an. In jüngster Zeit schlugen sie verstärkt in Gewalt um, wenngleich auch die Polizei immer härter gegen die Demonstranten vorging und auch das chinesische Militär mit Drohgebärden entlang der Grenze zu Hongkong aufhorchen ließ. Die Demonstranten werfen der Hongkonger Regierung eine zu große Nähe zur kommunistischen Führung in Peking vor.

Die frühere britische Kronkolonie Hongkong ist seit 1997 eine chinesische Sonderverwaltungszone, in der die Einwohner größere persönliche Freiheiten genießen als in der Volksrepublik. Eigentlich sind auch demokratische Grundrechte wie Presse-, Versammlungs- und Meinungsfreiheit garantiert. Zuletzt drohte China den Demonstranten aber unverhohlen mit einem Eingreifen. (Reuters, red, 17.8.2019)