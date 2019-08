Schwer verdaulich. Foto: AP Photo/John Minchillo

Cincinnati – Wimbledonsieger Novak Djokovic hat die erfolgreiche Titelverteidigung beim ATP-Masters in Cincinnati/Ohio verpasst. Der Weltranglistenerste aus Serbien verlor beim Härtetest für die US Open (ab 26. August) im Halbfinale mit 6:3, 3:6, 3:6 gegen den Russen Daniil Medwedew.

Für den Weltranglistenachten Medwedew ist es das dritte Finale in den vergangenen zwei Wochen nach Washington (Niederlage gegen Nick Kyrgios) und dem Masters in Montreal (Niederlage gegen Rafael Nadal). Im Endspiel des mit rund 6,7 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatzturniers in Cincinnati trifft der 23-Jährige auf den Belgier David Goffin, der den Franzosen Richard Gasquet mit 6:3, 6:4 besiegte. Medwedew hat wie Goffin bei einem Turnier der 1000er-Kategorie noch keinen Titel vorzuweisen.

"Weiß nicht, wie ich es gedreht habe"

"Ich weiß nicht, wie ich es gedreht habe. Ich war nach dem ersten Satz so müde und dachte, ich könnte die Intensität möglicherweise nicht aufrecht erhalten", sagte Medwedew nach seinem 17. Match in 19 Tagen: "Es ist ein großartiges Gefühl, die Nummer eins zu schlagen. Das zeigt, dass ich es verdient habe, in diesem Finale zu stehen."

Für Djokovic war es das erste Turnier seit seinem fünften Wimbledonsieg im Juli. Noch im Vorjahr hatte der 32-Jährige in Cincinnati den Titel gewonnen und damit als erster Spieler bei allen neun Turnieren der Mastersserie triumphiert. (sid, 18.8.2019)