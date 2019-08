Apple soll an einer neuen Apple Watch mit Keramik- und Titanium-Gehäuse arbeiten. Dies ergab eine Analyse der aktuellen watchOS-6-Beta. Der Fund geht auf iHelpBr zurück, die bereits den Termin für den kommenden iPhone-Event herausgefunden haben. Nun wurden auch Screenshots aufgespürt, die die zwei neuen Apple-Watch-Varianten verraten sollen.

Foto: iHelpR

Keine neuen Größen

So finden sich in der Beta Hinweise auf eine Uhr mit Titanium- und Keramik-Gehäuse. Beide Versionen hat der Konzern aktuell nicht im Angebot. Laut den Screenshots sind die neuen Modelle sowohl in der 40-, als auch 44-Millimeter-Ausgabe geplant. Dies ist auch ein Indiz dafür, dass Apple nichts an der Größe der Uhr verändert.

Release vorerst unklar

Wann der IT-Riese die Smartwatches vorstellt, ist noch unklar. Herbst 2019 ist denkbar. Gerüchte zu einer Apple Watch mit Keramik-Gehäuse gibt es schon länger. Apple-Analyst Ming-Chi Kuo hatte dazu bereits Infos vorzuweisen. Die aktuelle Version der Apple Watch ist die Series 4. Seit kurzem gibt es auch die LTE-Ausgabe in Österreich – exklusiv bei Mobilfunker A1. (red, 18.8.2019)