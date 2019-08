In dieser Galerie: 3 Bilder Der Brand wurde gegen 5.15 in der Nacht zum Sonntag entdeckt. Foto: APA/FF Vösendorf Die Brandursache wird am Montag erhoben. Foto: APA/FF Vösendorf Sechs Feuerwehren waren in der Nacht im Einsatz. Der Sachschaden ist erheblich, Personen wurden nicht verletzt. Foto: APA/FF Vösendorf

Vösendorf – Der Brand am Sonntag in Vösendorf (Bezirk Mödling) hat einen beträchtlichen Schaden verursacht. "Man geht von mehreren 100.000 Euro aus", sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf Anfrage. Drei Reihenhäuser waren betroffen, wie auch Rotes Kreuz und Feuerwehr berichteten. Die Brandursache soll am Montag vom Bezirksbrandermittler mit dem Landeskriminalamt Niederösterreich erhoben werden.

Das Feuer war gegen 5.15 Uhr entdeckt worden, teilte Schwaigerlehner mit. "Die Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Sie haben zuerst versucht, selbst zu löschen", berichtete Hermann Grusch, Sprecher der FF Vösendorf. Die Flammen griffen von einem Gebäude auf zwei weitere Reihenhäuser über. Der Brand war von weitem zu sehen. Es gab keine Verletzten, hieß es von der Polizei.

Sechs Feuerwehren im Einsatz

Zwei Reihenhäuser waren laut Feuerwehr extrem betroffen. Unter anderem wurde der Dachstuhl zerstört, das obere Stockwerk wurde stark beschädigt. Ein weiteres Objekt wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Sechs Feuerwehren waren mit der Brandbekämpfung beschäftigt, Nachlöscharbeiten waren am Vormittag nach wie vor im Gange. Das Rote Kreuz stand einer Aussendung zufolge mit mehreren Mitgliedern und der Krisenintervention im Einsatz. (APA, 18.8.2019)