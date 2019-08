Ikeas neuer smarter Lautsprecher ist erst der Anfang. Künftig will der Konzern kräftig am Smart-Home-Markt mitmischen. Foto: Ikea

Möbelhausriese Ikea hat Smart Home für sich entdeckt. Der schwedische Konzern hat angekündigt, dass er massiv in das Geschäft investieren will. "Wir haben uns dazu entschlossen, signifikant in Smart Home zu investieren, um die Entwicklung voranzutreiben. Das ist der größte neue Business-Bereich seit Ikea Kids", sagte ein Manager der Firma.

Seit 2015 erste Gehversuche

Björn Block wird die neue Abteilung leiten, von denen es bei Ikea insgesamt elf Einheiten gibt. Smart Home wird bei dem Unternehmen also deutlich an Relevanz dazugewinnen. Seit 2015 gibt es bei Ikea derartige Produkte. Den Anfang machte man mit Tischen und Lampen, die Smartphones mittels Qi-Charging aufladen können. 2017 wurden dann smarte Lampen vorgestellt und heuer eine Kooperation mit Sonos eingegangen. Aus der Zusammenarbeit mit dem Audioexperten sind smarte Lautsprecher entsprungen. Zugleich bringt der Hersteller in Bälde auch smarte Rollos.

Kampf der Giganten ums smarte Zuhause

Um das Geschäft mit dem smarten Zuhause kämpfen nun also Google, Apple, Amazon und auch Ikea. Der Möbelriese bietet Usern allerdings die Auswahl zwischen den verschiedenen Sprachassistenten. Der Markt mit gescheiten Lampen, Lautsprechern & Co soll sich laut Marktforschern bis 2023 verdoppeln. Heuer sollen insgesamt 830 Millionen Geräte verkauft werden.

"Wir fangen jetzt erst an"

Ikea will künftig ordentlich auf dem Markt mitmischen, vorrangig dadurch, ihre Produkte smart zu machen. "Durch Zusammenarbeit mit den anderen Abteilungen werden wir die digitale Transformation vorantreiben, um bestehende Geschäftsfelder zu verbessern und zu verändern", schreibt Block in der Presseaussendung. Das aktuelle Sortiment soll erst der Anfang sein: "Wir fangen jetzt erst an". (red, 18.8.2019)