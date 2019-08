"So effektsicher ,Nemesis' zum Teil gefilmt ist: Als Mafiathriller fällt der Film bald in sich zusammen, und als Psycho-Drama kratzt er kaum an der Oberfläche des selbstgewählten Stoffes. Der im April mit der Horror-Episode begonnene Neustart des Dresdner ,Tatort' als harter, zeitgemäßer Cop-Krimi geht nicht auf. Am Anfang schnauzt das Befehlsmännchen Schnabel seine Ermittlerin an: "Ein kleines bisschen Empathie, Gorniak!" Hätte diesem "Tatort" auch nicht geschadet", urteilt Christian Buß im "Spiegel".