19.40 DOKU-REIHE

Südtirol: Die Dolomiten Kulturfahrt durch Italiens nördlichste Provinz vom Gebirge bis nach Bozen und Meran sowie an den mediterran wirkenden Kalterer See.

Bis 20.15, Arte

20.15 BAYERN-KRIMI

Sauerkrautkoma (D 2018, Ed Herzog) Dorfpolizist Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) wird nach München in die Abteilung von "Thin Lizzy" Mayerhofer (Nora Waldstätten) versetzt. Im gestohlenen Auto seines Vaters (Eisi Gulp) wird eine Leiche gefunden. Noch eine Rita-Falk-Verfilmung anlässlich des Kinostarts von Leberkäsjunkie. Bis 21.45, ORF 1

20.15 HITCHCOCK

Immer Ärger mit Harry (The Trouble with Harry, USA 1955, Alfred Hitchcock) Neuengland im Herbst. Ein Mann liegt tot am Waldesrand, die Dorfbewohner stellen allerlei Mutmaßungen an und versuchen, die Leiche aus unterschiedlichen Gründen vor der Polizei zu verbergen. Alfred Hitchcock als Meister der schwarzen Komödie. Bis 21.50, Arte

21.05 POLIT-TALK

Sommergespräche: Norbert Hofer Der FPÖ-Chef im Live-Gespräch mit Tobias Pötzelsberger. Um 22.30 analysiert Ingrid Thurnher auf ORF 3 mit Experten. Bis 22.00, ORF 2

21.50 THRILLER

Augen ohne Gesicht (Les Yeux sans visage, F1960, Georges Franju) Ein Chirurg entführt junge Frauen, um das bei einem von ihm verschuldeten Unfall zerstörte Gesicht seiner Tochter wiederherzustellen. Georges Franjus poetisches Meisterwerk des Schreckens, wunderbar fotografiert von Eugen Schüfftan. Bis 23.20, Arte

22.25 DOKUMENTARFILM

Heimweh (Ö 2017, Erwin Tahirovic) Während des Kriegs in Bosnien flüchtet Erwin mit seiner Familie nach Wien. 20 Jahre später kehrt er zurück: Ist Foca noch seine Heimat? Bis 23.45, 3sat

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag: Magie der Museen – Die Uffizien Der Modedesigner Wolfgang Joop lässt die Welt an seiner Sicht auf die Schätze des weltberühmten Museums in Florenz teilhaben. Danach führt der Verleger und Feinschmecker Lojze Wieser um 23.25 im Rahmen von Der Geschmack Europas durch die toskanischen Maremmen. Bis 23.55, ORF 2

23.05 HIPPIE-SPIRIT

Taking Woodstock (USA 2009, Ang Lee) Wie ein junger Mann dem Motel seiner Eltern auf die Sprünge helfen wollte und Woodstock auf die Kuhwiesen des kleinen Orts Bethel kam. Regisseur Ang Lee (The Ice Storm) nähert sich dem berühmten Festival über die Hintertür an und schafft eines der stimmigsten Porträts des Hippie-Gipfeltreffens vor 50 Jahren. Bis 0.55, MDR

0.00 HORROR

Tarantula (USA 1955, Jack Arnold) Ein Wachstumsbeschleuniger lässt Tiere schneller wachsen, eine Tarantel entkommt. B-Movie-Klassiker. Bis 1.15, HR

B I L D U N T E R S C H R I F T: Professor Génessier (Pierre Brasseur) möchte seiner Tochter Christiane B I L D U N T E R S C H R I F T: (Édith Scob) ein neues Gesicht geben: "Augen ohne Gesicht", Arte, 21.50 Uhr.

RADIO-TIPPS

9.05 WISSEN

Radiokolleg Wissenswertes zur Wirkung von Prognosen und 100 Jahre Waldorfschule. Ein neuer Eintrag ins Lexikon der österreichischen Popmusik dreht sich um Ana Threat, André Heller, Lukas König und Supermax. Mo-Do, jeweils bis 9.57, Ö1

17.55 MAGAZIN

Betrifft: Geschichte Um Kapitalismus und Kapitalismuskritik geht es diese Woche. Mo-Fr, jeweils bis 18.00, Ö1

19.30 MUSIK

On stage: Mike Mainieri & UAJO Der Vibrafonist und das Upper Austrian Jazz Orchestra bei einem Auftritt in St. Pölten im Juni 2018. Bis 21.00, Ö1

(Karl Gedlicka, 19.8.2019)