Frank Lampards Applaus galt dem Publikum. Foto: APA/AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS

London – Chelsea-Coach Frank Lampard hat in seinem ersten Liga-Heimspiel auf der Stamford Bridge ein Remis hinnehmen müssen. Die "Blues" und Leicester City trennten sich am Sonntag in der 2. Runde der Fußball-Premier-League 1:1, bei den Gästen spielte Ex-ÖFB-Teamkapitän Christian Fuchs durch. Für den Niederösterreicher war es der erste Einsatz von Beginn an seit Ende Februar gegen Crystal Palace.

Chelsea ging durch einen Treffer des 20-jährigen Mason Mount in der 7. Minute in Führung. Leicester-Verteidiger Wilfred Ndidi hatte zuvor den Ball vertändelt. In der 67. Minute machte der Nigerianer seinen Fehler wett, indem er per Kopf zum Ausgleich traf.

Erst ein Punkt für Chelsea

Für Leicester war es das zweite Unentschieden. Chelsea steht nach zwei Spielen noch ohne Sieg da, nachdem man zum Auftakt bei Manchester United eine 0:4-Niederlage kassiert hatte. Am Mittwoch wurde der europäische Supercup gegen Liverpool im Penaltyschießen verloren.

Fuchs ersetzte bei Leicester Stamm-Linksverteidiger Ben Chilwell. Der 22-Jährige hatte den Trip nach London aufgrund einer Hüftverletzung nicht mitgemacht. Wie lange Chilwell ausfallen wird, war am Wochenende noch nicht absehbar. (APA, 18.8.2019)