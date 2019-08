Nachdem Generäle und Protestführer am Wochenende eine historische Übergangsverfassung unterzeichneten, brachen die Menschen auf Khartums Straßen in Jubel und Freude aus. Foto: MOHAMED NURELDIN ABDALLAH

Khartum – Im Sudan beginnt diesen Montag der Korruptionsprozess gegen den gestürzten sudanesischen Machthaber Omar al-Bashir. Nach Angaben seines Anwalts beginnt die Verhandlung voraussichtlich vormittags in einem Ausbildungsinstitut in der Hauptstadt Khartum. Das Militär hatte ihn im April unter dem Druck monatelanger Massenproteste und einer Sitzblockade gestürzt – er hatte das Land im Nordosten Afrikas 30 Jahre lang mit harter Hand regiert.

Al-Bashir muss sich wegen diverser Vorwürfe vor Gericht verantworten, darunter Korruption, Devisenvergehen und der illegalen Anhäufung von Vermögen. Ein am Sonntag unterzeichnetes Abkommen zwischen dem Militär und der prodemokratische Opposition zur Machtteilung hat im Sudan den Weg für eine Übergangsregierung freigemacht. Der jetzige Militärrat soll durch einen "Souveränen Rat" abgelöst werden, dem sechs Zivilisten und fünf Militärs angehören sollen. Dieser Schritt soll einer Zivilregierung den Weg ebnen.

Ernennung von "Souveränem Rat" verzögert sich

Die elf Mitglieder des Gremiums wurden allerdings nicht wie vorgesehen am Sonntag ernannt. Nach Angaben aus Oppositionskreisen wurden bisher nur fünf der elf Mitglieder ausgewählt. Erwartet wird nun eine Ernennung am Montag. Am Dienstag soll der "Souveräne Rat" bereits den früheren UNO-Wirtschaftsexperten Abdallah Hamdok als Übergangsregierungschef bestätigen.

Die sudanesische Armee hatte am 11. April nach monatelangen Unruhen den autoritär herrschenden Staatschef al-Bashir gestürzt. Seit seiner Absetzung regierte ein Militärrat. Die Protestbewegung forderte jedoch eine zivile Regierung. In der Folge kam es zu Massenprotesten, gegen die die Armee mit teilweise tödlicher Gewalt vorging. Mitte Juli einigten sich dann beide Seiten grundsätzlich auf eine Teilung der Macht. (dpa, 19.8.2019)