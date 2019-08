Daniil Medwedew mit der Vase. Foto: APA/AP Photo/John Minchillo

Cincinnati – Daniil Medwedew hat seine überragende Woche in Cincinnati mit dem ersten Triumph bei einem ATP-Masters gekrönt. Der Russe war mit einem Erfolg gegen den Weltranglistenersten Novak Djokovic in sein drittes Endspiel binnen zwei Wochen eingezogen und setzte sich mit 7:6 (7:3), 6:4 gegen den Belgier David Goffin durch.

Durch seinen Erfolg beim letzten großen Test vor den am 26. August beginnenden US Open verbesserte sich Medwedew in der Weltrangliste von Platz acht auf fünf. So hoch war der 23-Jährige noch nie platziert.

"Es ist schwer, Worte zu finden"



Medwedew hatte zuletzt die Finals in Washington gegen den Australier Nick Kyrgios und in Montreal gegen den 18-maligen Grand-Slam-Champion Rafael Nadal verloren. Gegen Goffin hatte der Russe noch eine Rechnung offen, in Wimbledon war er gegen den Belgier in Runde drei ausgeschieden. In Cincinnati jedoch brachte sich Medwedew mit frühen Breaks in beiden Sätzen auf die Siegerstraße.

"Es ist schwer, Worte zu finden", sagte Medwedew, "es wäre nicht schön gewesen, auch das dritte Finale in Folge zu verlieren". Beim Stand von 5:3 im ersten Satz habe er Krämpfe bekommen. "Das war das erste Mal in den drei Wochen, dass ich sowas hatte", berichtete Medwedew.

Ein Lob erhielt er von seinem Gegner. "Das war eine unglaubliche Woche für dich, fantastisch", sagte Goffin und fügte mit Blick auf das kommende Highlight an: "Ich denke, du bist bereit für New York." (sid, 19.8.2019)

Tennis-Weltranglisten vom 12.8. – HERREN:

1. ( 1) Novak Djokovic (SRB) 11.685 Punkte

2. ( 2) Rafael Nadal (ESP) 7.945

3. ( 3) Roger Federer (SUI) 6.950

4. ( 4) Dominic Thiem (AUT) 4.925

5. ( 8) Daniil Medwedew (RUS) 4.195

6. ( 6) Alexander Zverev (GER) 4.005

7. ( 5) Kei Nishikori (JPN) 4.005

8. ( 7) Stefanos Tsitsipas (GRE) 3.455

9. ( 9) Karen Chatschanow (RUS) 2.890

10. ( 11) Roberto Bautista Agut (ESP) 2.575

Weiter:

114. (114) Dennis Novak (AUT) 488

168. (168) Sebastian Ofner (AUT) 324

252. (252) Lucas Miedler (AUT) 173

309. (316) Jurij Rodionov (AUT) 130