Der Döner ist, seit dem er in den 1970ern seinen Weg nach Mitteleuropa fand, zu einem der beliebtesten Imbisse geworden. Aber kennen Sie seinen arabischen Bruder, Shawarma? Wie auch beim Döner, schichtet man Fleischstücke in dünnen Lagen übereinander und grillt sie am Drehspieß. Was das Shawarma so besonders macht und vom Döner Kebap unterscheidet, ist die Marinade: Viel Zitronensaft und Gewürze ergeben den typischen säuerlichen und facettenreichen Geschmack.

Foto: Mario te Best (kissedbyflames.com)

Beim Fleisch ist man flexibel: für Shawarma kommt neben Geflügel– auch Lamm-, Rind- oder Hammelfleisch in Frage. Jedenfalls sollte kein zu mageres Fleisch verwendet werden. Bei Huhn und Pute sollte man also zu Teilen aus der Keule greifen.

Serviert wird das beliebte Street-Food aus dem Nahen Osten meist eingewickelt in einem Pita-Brot mit Hummus, Tahini und sauer eingelegtem Gemüse.

Wer den typischen Döner- beziehungsweise Shawarma-Grill nicht zu Hause hat, kann bei dieser Variante auch Grillspieße verwenden. Will man eine größere Gruppe an Gästen versorgen (ab circa zehn Personen), empfiehlt es sich die Rotisserie vom Grill zu nutzen. Hier kann man dann auch wie beim Original die Fleischstücke in dünnen Scheiben nach und nach abschneiden.

Zutaten (für 6 Spieße)

700 g Keulenschnitzerl (vom Huhn)

8 Zehen Knoblauch

1/2 TL Ingwer (gerieben)

1 TL Kreuzkümmel

3 Zitronen

3 EL Olivenöl

2 TL Oregano

2 TL Paprika (scharf, geräuchert)

1 Prise Muskatnuss

1,5 TL Salz

2 TL Tomatenmark

4 EL Griechischer Joghurt

2 TL Tahini (Sesampaste)

Foto: Mario te Best (kissedbyflames.com)

Zubereitung

Die Keulenschnitzerl von Knorpelstücken und Sehnen befreien und in circa 2 cm breite Streifen schneiden.

Knoblauch pressen, den Kreuzkümmel im Mörser grob zerstoßen und mit dem Saft der Zitronen und den restlichen Gewürzen vermischen.

Fleischstreifen hinzufügen, kurz durchkneten und über Nacht im Kühlschrank marinieren.

Die Fleischstücke auf die Spieße stecken. Dabei das Fleisch immer wieder, wie bei einer Ziehharmonika, falten. Holzspieße gegebenenfalls vorher wässern.

Die Spieße über sehr hoher direkter Hitze von jeder Seite für circa 2 Minuten grillen und danach bei indirekter Hitze weitere 8 bis 10 Minuten oder bis zu einer Kerntemperatur von 80 Grad fertig garen lassen.

Das Fleisch gemeinsam mit Pita-Brot, Hummus, sauer eingelegtem Gemüse und Zitronenspalten servieren.

Aus der übrigen Marinade lässt sich eine schmackhafte Sauce machen: Dazu in einer Pfanne kurz aufkochen lassen und nach dem Abkühlen mit 3 Esslöffel griechischem Joghurt vermischen.

Foto: Mario te Best (kissedbyflames.com)

Wenn Sie an der Levante-Küche Geschmack gefunden haben, probieren Sie Shakshuka aus. Ein Rezept für Shakshuka aus der Gusseisenpfanne finden Sie auf kissedbyflames.com. (Mario te Best, 29.8.2019)

Mario te Best ist Grillverrückter aus der Umgebung von Linz. Bei ihm dreht sich alles um offenes Feuer und gutes Essen. Egal ob an der Feuerstelle, mit dem Grill, Smoker oder Dutch Oven: das "draußen kochen" ist seine große Leidenschaft.

