In dieser Galerie: 8 Bilder Auch bei weniger gutem Wetter ergeben sich oft zauberhafte Eindrücke: Nebelwald südlich des Frommerkogels zwischen Werfenweng, Hüttau und St. Martin. Foto: Thomas Neuhold Blick von der Heinrich-Hackl-Hütte Richtung Bischling. Von hier aus überblickt man fast die gesamte Zaglaurunde, auf der die Ausgangspunkte der Werfenwenger Bike-&-Hike-Touren angefahren werden. Foto: Thomas Neuhold Anstieg Richtung Tauernscharte im Tennengebirge: Der Tauernkogel ist eines der anspruchsvolleren Ziele der Bike-&-Hike-Touren in Werfenweng. Foto: Thomas Neuhold Die MTB-Routen in Werfenweng sind ausgezeichnet ausgeschildert. Hier auf der Zaglaurunde. Foto: Thomas Neuhold Nach Jahrzehnten auf der Werfener Hütte sind Gerhard und Anja Hafner wieder zurück im Tal, in Werfenweng. Die zwei Hüttenwirtslegenden betreiben eine kleine Bike-&-Hike-Agentur. Foto: Thomas Neuhold Logenplatz auf der Südseite des Tennengebirges: die Heinrich-Hackl-Hütte (früher Söldenhütte). Foto: Thomas Neuhold Der nicht ganz 1.900 Meter hohe Frommerkogel am Rand des Tennengebirges ist das gemütliche Bike-&-Hike-Ziel von Werfenweng aus. Foto: Thomas Neuhold Blick vom Tauernkogel auf den bis oben grünen Eiskogel, ein weiteres Ziel der Bike-&-Hike-Touren in Werfenweng. Foto: Thomas Neuhold

Das Tennengebirge ist ein massiger Kalkstock, der im Land Salzburg Inner- und Außergebirg trennt. Innergebirg, das sind "Po-Pi-Lu", also Pongau-Pinzgau und Lungau, Außergebirg, das sind Tennen- und Flachgau sowie die Landeshauptstadt. Die Flanken des Plateaugebirges sind durchgehend steil und abweisend, wer auf das bis zu 2.400 Meter hohe Plateau hinaufwill, ist auf die wenigen Schwachstellen angewiesen und muss einige Höhenmeter absolvieren.

Nur an seiner Südseite hat das Tennengebirge nennenswerte, sanftere Vorberge. Hier findet sich auch das kleine Skigebiet am Bischling, im Sommer vor allem von Gleitschirmfliegern und Mountainbikern bevölkert. Auf rund 900 Meter Seehöhe liegt an die Felsabbrüche angeschmiegt die kleine Gemeinde Werfenweng, wo man schon Anfang der 1990er-Jahre begonnen hat, das Dorf in Richtung autofreien Tourismus umzubauen. Heute ist Werfenweng ein Modellort für sanften Tourismus, vielfach ausgezeichnet und natürlich bei den Alpine Pearls dabei – einem Zusammenschluss von 25 Gemeinden in allen Alpenstaaten.

Geführte Touren

Das Prinzip von Bike & Hike – also mit dem Radl so weit wie möglich zum Berg zu fahren, um nach dem Gipfel und der Rückkehr zum Rad entspannt (und knieschonend) talwärts zu rollen – kennt man in Werfenweng schon lange. Auch viele Skitourengeher huldigen diesem Prinzip bei einer Frühjahrstour in die Tauernscharte – einer der wenigen Schwachstellen in den Felsmauern des Tennengebirges – oberhalb von Werfenweng.

Gerhard und Anja Hafner, die legendären Hüttenwirte von der Werfener Hütte an der Südseite des Hochthrons, bieten Bike & Hike seit ihrer Rückkehr ins Tal 2018 inzwischen auch als geführte Touren an. Je nach Wetter sowie nach Kondition, Lust und Können der Gäste geht es mit dem Rad zu den bewirtschafteten Hütten und Almen in den Tennengebirgs-Vorlagen und dann zu Fuß wahlweise weiter auf den sanften Frommerkogel oder über die Tauernscharte auf Eis- oder Tauernkogel – zwei etwas rauere Kalkberge am Südrand des Plateaus. (Thomas Neuhold, 22.8.2019)

