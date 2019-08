Unverträglichkeiten beim Essen, Elternvertretungssuche und Prüfungsstoff – all das und noch vieles mehr wird am Elternabend besprochen. Welche Fragen von anderen Eltern oder von Lehrkräften nerven Sie an diesen Treffen?

Lange dauert es nicht mehr, und sämtliche Eltern finden sich an einem Abend im Herbst in der Schule ihres Kindes ein. Sie zwängen sich in die kleinen Sessel hinter den kleinen Tischen in der Schulklasse ihrer kleinen Sprösslinge und lauschen gespannt, was die Lehrkräfte ihnen mitzuteilen haben. Zum einen geht es um einen Informationsaustausch zwischen Schule und Elternhaus – und zum anderen auch um den Kontakt unter den Eltern.

Willkommen beim Elternabend: Sind Sie eh schon in der Eltern-Whatsapp-Gruppe?

Sinnvolle und gefürchtete Fragen

Nach dem offiziellen Teil, bei dem Lehrkräfte den Eltern erzählen, was die Schülerinnen und Schüler im kommenden Schuljahr erwartet, kommt die erste gefürchtete Frage: "Wer will Elternvertreter werden?" Hat sich irgendein motivierter Elternteil gefunden, wird meist auch der oder die gleich mit Verbesserungsvorschlägen überhäuft. Fragen an andere Eltern und Lehrkräfte lassen danach nicht lange auf sich warten. Von "Wollen wir eine Eltern-Whatsapp-Gruppe gründen?" über "Mein Kind hat eine Laktoseintoleranz, wo ist das bekanntzugeben?" bis hin zu "Was ist bei der ersten Mathe-Schularbeit das Stoffgebiet?" ist alles Thema des Elternabends.

Welche Fragen-Klassiker tauchen bei Ihren Elternabenden immer wieder auf?

Posten Sie im Forum die Fragen, die Sie am Elternabend als Lehrerin, Lehrer und Eltern immer wieder hören! (wohl, 19.8.2019)