Die sichersten Reiseländer für Frauen, die solo unterwegs sind, liegen zum Großteil in Westeuropa. Foto: Getty Images/iStockphoto/anyaberkut

Asher und Lyric Fergusson betreiben die US-Reisewebsite "Asher & Lyric". Das weitgereiste Ehepaar hat dort einen "Women's Danger Index" veröffentlicht, der sich aus acht Faktoren – darunter sexuelle Gewalt gegen Frauen, Frauenmorde, Gleichberechtigung und Diskriminierung von Frauen – berechnet.

Dafür wurden die 50 am häufigsten bereisten Länder der Welt unter die Lupe genommen. Dabei sind die beiden zu folgendem Ergebnis gekommen:



Die fünf sichersten Länder für alleinreisende Frauen

Es überrascht nicht, dass sich vier der fünf sichersten Reiseländer für Frauen in Westeuropa befinden. Wenn man also seine erste Soloreise plant, sind diese Länder ein guter Ausgangspunkt.

1. Spanien

Für alleinreisende Frauen ist Spanien das sicherste Land der Erde. Es schnitt mit guter "street safety", geringer rechtlicher Diskriminierung und geringer Gewalt gegen Frauen sehr gut ab.

2. Singapur

Singapur gilt als das mit Abstand sicherste asiatische Land. Hervorragende Bewertungen gab es bei mehr als der Hälfte der Faktoren. So gaben in einer Gallup World Poll, die als Quelle herangezogen wurde, 92 Prozent der dort lebenden Frauen an, dass sie sich auch nachts ohne Bedenken alleine auf die Straße trauen.

3. Irland

Irland weist ein besonders geringes Maß an rechtlicher Diskriminierung, geschlechtsspezifischer Ungleichheit und Gewalt gegen Frauen auf. In Irland ist auch die sexuelle Gewalt außerhalb der Partnerschaft relativ gering. Ein verbesserungswürdiger Bereich ist das Lohngefälle: Frauen verdienen dort im Schnitt 30 Prozent weniger als Männer. Das ist die größte Differenz in der EU, wo der Durchschnitt nur 17 Prozent beträgt.

4. Österreich

In Österreich waren die sexuelle Gewalt und die geschlechtsspezifische Ungleichheit unter allen untersuchten Reisezielen am niedrigsten. Mit nur vier Punkten Rückstand auf Irland ist Österreich das viertsicherste Land für alleinreisende Frauen.

5. Schweiz

Die Schweiz schnitt bei "street safety" und dem geringen Ausmaß an vorsätzlichem Mord an Frauen sehr gut ab. Die beiden Autoren waren aber doch von der Tatsache überrascht, dass unsere Nachbarn den Frauen erst 1971 das Wahlrecht einräumten.

Die fünf unsichersten Länder für alleinreisende Frauen

Diese Länder sollten alleinreisende Frauen am besten meiden.

1. Südafrika

Frauen wurden in Südafrika in der Vergangenheit schlecht behandelt, aber die Situation bessert sich glücklicherweise langsam, stellen die Autoren fest. Frauen, die nach Südafrika reisen, werden häufig gewarnt, nicht alleine wandern oder spazieren zu gehen, zu fahren ... also überhaupt alleine unterwegs zu sein. Damit nimmt das Land den letzten Platz ein.

2. Brasilien

Als Nächstes folgt (weit hinter Südafrika) Brasilien, das sowohl bei der "street safety" als auch bei der vorsätzlichen Tötung von Frauen schlecht abschneidet. Die US-Regierung warnt Touristen davor, nachts alleine auszugehen oder bei Überfällen Widerstand zu leisten.

3. Russland

Russland liegt sowohl bei der vorsätzlichen Tötung von Frauen als auch bei der sexuellen Gewalt gegen Frauen auf Platz drei der Liste. Hinzu kommt die rechtliche Diskriminierung von Frauen.

4. Mexiko

Mexiko wird in manchen Kategorien ganz miserabel eingestuft, darunter vorsätzliche Tötung von und sexuelle Gewalt an Frauen. Die Nachrichten aus dem Land sind zudem so besorgniserregend, dass es am besten ist, nur in Ihrem Resort zu bleiben, um Zwischenfälle zu vermeiden, raten die Autoren.

5. Iran

Was das Geschlechtergefälle betrifft, hält der Iran unter den 50 am häufigsten besuchten Ländern den Negativrekord. Auch in den Kategorien für Ungleichheit und Diskriminierung schnitt das Land ziemlich schlecht ab. (red, 20.8.2019)