EA hat Need for Speed Heat vorgestellt. Der Hersteller zielt bei dem Rennspiel, das am 8. November 2019 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheint, offenbar auf eine Mischung aus Underground und Most Wanted ab. So kann man sich Nachthatzerln und Verfolgungsjagden widmen, sein eigenes Auto mit Tuning verbessern und auch eine Story verfolgen, die laut Creative Director Riley Cooper vielzählige Möglichkeiten mit sich bringen soll.

Verzicht auf Lootboxen

Erstes Gameplay soll auf der Gamescom 2019 zu sehen sein. Im Vorfeld hat EA ferner bestätigt, dass das Spiel ganz ohne Lootboxen auskommen soll und stattdessen DLCs zum Einsatz kommen. Weitere Autos kann man somit nicht mittels "Überaschungsmechaniken" lukrieren, sondern kaufen. Alle Sammelobjekte sollen ferner ebenso kaufbar sein, wenn man sich Zeit sparen möchte. Auch auf die unbelebten Speed Cards will der Hersteller verzichten, die bei Need for Speed: Payback im Einsatz waren. (red, 19.8.2019)