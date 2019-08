In dieser Galerie: 3 Bilder Microsoft Microsoft Microsoft

Minecraft erhält Raytracing-Unterstützung. Dies wurde von Nvidia bei der Gamescom bekanntgegeben. Das Klötzchenspiel soll dadurch in einem komplett neuen Glanz erstrahlen. "Bei der normalen Minecraft-Version erscheint ein goldener Block gelb, mit aktiviertem Raytracing sieht man Reflektionen und sogar wenn sich ein Mob darin spiegelt", sagt Minecrafts Creative Director Saxs Persson.

NVIDIA GeForce

Weitere Games mit Raytracing

Raytracing wird als kostenloses Update für die Windows-10-Version von Minecraft bereitgestellt. Weitere Games, die die neue Lichttechnologie unterstützen sollen, wurden von Nvidia ferner angekündigt: Dying Light 2, Metro Exodus: The Two Colonels DLC und Synced: Off-Planet. Auch bei Cyberpunk 2077, Watch Dogs: Legion, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 und COD: Modern Warfare soll Raytracing zum Einsatz kommen. (red, 19.8.2019)