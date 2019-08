Pilotprojekt startet zunächst in ausgewählten Shops – Support auch für Alipay und WeChat Pay geplant

Neue Bezahlmöglichkeiten bei A1. Foto: Leonhard Foeger / APA

Die Akzeptanz von digitalen Währungen in Österreich ist noch lange nicht auf internationalem Niveau angelangt. So sieht es zumindest der Mobilfunker A1 und will dieses Thema nun über eine neue Initiative voranbringen.

Bitcoin und Co.

Ab sofort ist es in ausgewählten A1 Shops möglich mit diversen Digitalwährungen zu zahlen. Dazu zählt A1 neben Bitcoin auch Litecoin, Dash, Ethereum, Ripple und Stellar. Mit Ende August sollen dann auch Alipay sowie WeChatPay unterstützt werden, wie das Unternehmen betont. Mit den beiden letztgenannten hat man vor allem chinesische Touristen im Visier. "Mit unserem Pilotbetrieb in den A1 Shops testen wir Nachfrage und Akzeptanz digitaler Währungen in Österreich" formuliert Markus Schreiber, Leiter A1 Business Marketing, die Zielsetzung des Projekts.

Die dafür genutzte Bezahllösung nennt man "A1 Payment" und wurde in Kooperation mit Salamantex, Ingenico und Concardis entwickelt. Ziel dabei war es eine einfach ins Kassensystem integrierbare Lösung zu finden, die zum Zeitpunkt des Kaufes einen fixierten Umrechnungspreis festhält – also das Wechselkursrisiko aufhebt. Das Risiko einer Kursschwankung während der Blockchain-Validierung der Transaktion wird seitens der Anbieter abgefedert.

Ablauf

Konkret startet das Pilotprojekt in den A1 Shops Wien Kärntnerstraße, Wien Mitte The Mall, Krems Bühl Center, Graz Herrengasse, Innsbruck Kaufhaus Tyrol, Salzburg Europark und Linz Landstraße. Das Unternehmen spricht aber von einem "mehrstufigen Testbetrieb", es ist also von einer schrittweisen Ausdehnung der Verfügbarkeit auszugehen. (red, 19.8.2019)