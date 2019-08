Ab 1. September Head of Marketing & Business Development beim "Kurier": Petra Gramel. Foto: privat

Wien – Petra Gramel übernimmt ab 1. September die Funktion des Head of Marketing & Business Development beim "Kurier". In diese Position könne "die Niederösterreicherin ihre breit gefächerten Marketingerfahrungen auf Unternehmensseite einbringen", hieß es am Montag in einer Aussendung des "Kurier". Gramel folge auf Barbara Kociper, die den "Kurier" nach drei Jahren Ende Juni 2019 auf eigenen Wunsch verlassen habe, um sich neuen Aufgaben zu widmen.

Gramel war zuletzt für Vorwerk tätig, wo sie als Head of Marketing Division Thermomix Austria die österreichische Marketingabteilung aufbaute. Davor war sie fast zehn Jahre für PartyLite tätig, zuerst als Marketing Director für Österreich, danach als Vice President Marketing Europe in der Schweiz. Ihre ersten Berufserfahrungen sammelte die 42-Jährige nach einem Studium an der WU Wien (Internationales Marketing und Management) als Produktmanagerin bei L'Oréal und beim Lebensmittelimport- und Logistikunternehmen H.M. Weihs. (APA, 19.8.2019)