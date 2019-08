Flieht als "Illegale" durch ein ländliches Österreich: Birgit Doll in Florian Flickers schönem Roadmovie "Suzie Washington", ORF 1, 0.45 Uhr. Foto: ORF / Allegro Film

20.15 DOKUMENTATIONSREIHE

Vietnam (7-9) Die letzten drei Folgen der aufwendigen Dokumentationsreihe, mit der Ken Burns und Lynn Novick den Vietnamkrieg (1955-1975) beleuchten. Mehr als 40 Jahre nach Kriegsende fragen sich Vietnamesen und Amerikaner gleichermaßen, welchen Sinn dieser Krieg hatte. Bis 23.00, Arte

20.15 ANIMATIONSFILM

Kung Fu Panda (USA 2008, Mark Osborne, John Stevenson) Der Pandabär Po arbeitet im Nudelrestaurant seines Ziehvaters, träumt aber davon, ein Kung-Fu-Kämpfer zu sein – bis sein Kampfgeist tatsächlich gefragt ist. Animierte Actionkomödie aus dem Hause Dreamworks. Bis 22.00, Kabel 1

Blogbusters

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Expedition ins Schilf – Nationalpark Neusiedler See Der Neusiedler See ist Österreichs größter See und zugleich der westlichste Steppensee Europas mit eminenter Bedeutung als Rastplatz für Zugvögel. Im Anschluss widmet sich um 21.05 eine weitere Universum-Folge derEisenwurzen. Bis 21.05, ORF 2

22.05 DRAMA

Das Ende einer Affäre (The End of the Affair, GB/USA 1999, Neil Jordan) Liebe in Kriegszeiten: Der Schriftsteller Maurice Bendrix (Ralph Fiennes) spürt dem abrupten Ende einer Affäre nach. Neil Jordan verfilmte Graham Greenes Roman als nüchternes Drama mit einer souveränen Julianne Moore in der Hauptrolle. Bis 23.55, Servus TV

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Verbotene Schriften? – Aus der Bibel verbannt Warum wurden manche Schriften über das Leben und Wirken Jesu in den Kanon der Bibel aufgenommen und andere nicht? Eine historisch-theologische Spurensuche nach den apokryphen Schriften der Bibel. Bis 23.30, ORF 2

0.45 ROADMOVIE

Suzie Washington (A 1998, Florian Flicker) Die Flucht aus ihrer russischen Heimat führt Suzie Washington (Birgit Doll) durch die österreichischen Alpen. Das Roadmovie des im Alter von nur 49 Jahren verstorbenen Regisseurs Florian Flicker ist noch immer ein Leuchtturm des österreichischen Films. Bis 2.10, ORF 1

Ausschnitt aus "Suzie Washington". HOANZL