Heute steht der Tod Eric Garners als Sinnbild für rassistische Polizeigewalt. Foto: APA/AFP/Afp/KENA BETANCUR

New York – Fünf Jahre nach der Verhaftung und dem Tod von Eric Garner, wurde jener Polizist, der den asthmakranken Afroamerikaner würgte, von der New Yorker Polizei gefeuert. Vor zwei Wochen hatte eine behördeninterne Richterin die Entlassung von Daniel Pantaleo empfohlen. Dieser Ansicht hat sich New Yorks Polizeichef James P. O’Neill am Montag angeschlossen.

Vor einem Monat hatte das US-Justizministerium die Ermittlungen gegen Daniel Pantaleo ohne Anklage eingestellt. Es gebe "nicht ausreichend Beweise" dafür, dass er gegen Gesetze verstoßen habe, sagte Staatsanwalt Richard Donoghue am 16. Juli.

Der Fall Eric Garner

Der Tod Garners im Juli 2014 erregte international Aufsehen: In einem Amateurvideo war zu sehen, wie einer der Beamten ihn im Würgegriff hält, obwohl das laut Dienstvorschrift verboten ist. Der unter Asthma leidende übergewichtige Mann beschwert sich in dem Video mehrmals, dass er keine Luft mehr bekomme. Dann verliert er das Bewusstsein. Im Krankenhaus wurde der sechsfache Vater später für tot erklärt.

Hunderte Menschen demonstrierten im Winter 2014 nachdem eine Grand Jury in New York entschied, dass sich ein weißer Polizist nicht wegen des Todes eines Afroamerikaners verantworten muss. 2015 zahlte New York City eine Abfindung in Höhe von 5,9 Millionen Dollar an Garners Familie, um eine Zivilklage zu vermeiden. (red, 19.8.2019)