Twitter machte 936 Accounts aus, über die koordiniert "politischer Streit in Hongkong gesät werden sollte"

Twitter sprach von 936 Accounts, über die koordiniert "politischer Streit in Hongkong gesät werden sollte" und sperrte ein Netzwerk aus rund 200.000 Accounts. Seit zweieinhalb Monaten gehen Anhänger der Demokratiebewegung in Hongkong auf die Straße. Foto: REUTERS/Kim Hong-Ji

Hongkong/San Francisco – Twitter hat nach eigenen Angaben eine großangelegte Kampagne aus China aufgedeckt, die die Proteste in Hongkong diskreditieren sollte. Der Kurznachrichtendienst machte 936 Accounts aus, über die koordiniert "politischer Streit in Hongkong gesät werden sollte". Zusätzlich sei ein Netzwerk aus rund 200.000 Accounts gesperrt worden, bevor es nennenswerte Aktivität entwickeln konnte, teilte Twitter am Montag mit.

Facebook entfernte mit ähnlicher Begründung fünf Accounts, sieben Seiten und drei Gruppen. Mindestens einer der Seiten seien rund 15.500 Facebook-Profile gefolgt. Beide Dienste zeigten Beispiele von Beiträgen, in denen die Demonstranten in Hongkong zum Beispiel als gewalttätig dargestellt wurden.

Twitter ging noch einen Schritt weiter und nimmt künftig keine Werbeanzeigen mehr von staatlichen Medien an. Mit den Werbeprodukten von Twitter kann man zum Beispiel Beiträge auch in den Newsfeed der Nutzer bringen, die einem nicht folgen. Vom Steuerzahlern finanzierte Medien wie unabhängige öffentliche Sender sind von dem Verbot ausgenommen, wie Twitter in einem Blogeintrag betonte.

Hunderttausende demonstrieren

Zuletzt waren in Hongkong am Wochenende bis zu 1,7 Millionen Anhänger der Demokratiebewegung auf die Straße gegangen. Die Proteste dauern nun schon mehr als zweieinhalb Monate an und richten sich nicht mehr nur gegen das umstrittene Auslieferungsgesetz, sondern haben den Einfluss Pekings als Ganzes im Visier. Die Demonstranten fordern unter anderem den Rücktritt der prochinesischen Regierungschefin Carrie Lam, aber auch freie Wahlen und eine unabhängige Untersuchung von Polizeigewalt bei früheren Demonstrationen. Auch Rufe nach Unabhängigkeit wurden zuletzt laut. (APA, red, 19.8.2019)