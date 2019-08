Von 2008 bis 2016 war Rudolf Hundstorfer Sozialminister. Foto: Robert Polster

Wien – Wie dem STANDARD bestätigt wurde, ist der ehemalige ÖGB-Chef, Ex-Sozialminister und SPÖ-Präsidentschaftskandidat Rudolf Hundstorfer am Dienstag mit 67 Jahren gestorben. Berichten zufolge erlitt er einen Herzinfarkt.

Die Wiener SPÖ trauert um "eine Persönlichkeit, die sich durch ihre Fähigkeit zur Vermittlung über alle Parteigrenzen hinweg auszeichnete und immer ganz im Stil eines wahren Staatsmannes agierte", wie sie in einer Aussendung schreibt. "Seinem Engagement und seinen Entscheidungen ist es zu verdanken, dass der ÖGB eine Krise bewältigt hat und verlässlicher Partner für die ArbeitnehmerInnen geblieben ist", schreibt ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian. Auch die Gewerkschaft Younion meldete sich zu Wort, sie trauere um ihren langjährigen Vorsitzenden und sei in Gedanken bei seiner Familie.

Quer durch die Parteienlandschaft wird Hundstorfers am Dienstag gedacht: Die FPÖ drückt ihre menschliche und fachliche Wertschätzung aus, die Liste Jetzt ist "tief betroffen" vom Ableben eines "Sozialdemokraten der alten Schule". Wiens Vizebürgermeisterin Birgit Hebein (Grüne) sagt: "Er war immer ein Bündnispartner, wenn es um die Unterstützung der Ärmsten unserer Gesellschaft ging." Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zeigt sich betroffen über den Tod eines "Menschen, der sein politisches Leben stets in den Dienst der Republik gestellt hat".

In "turbulenten Zeiten" zum ÖGB-Chef

Hundstorfer wurde am 19. September 1951 in Wien geboren. Von 1995 bis 2007 war er Vorsitzender des Wiener Gemeinderats – der SPÖ-Rathausklub gedenkt in einer Aussendung eines "Gewerkschafters mit großem Herzen".

2006 übernahm Hundstorfer "in politisch turbulenten Zeiten", wie die SPÖ Wien schreibt, das Präsidentenamt des Österreichischen Gewerkschaftsbunds und "führte ihn in ruhige Fahrwasser". Zwischen 2008 und 2016 war er Sozialminister, bei der Bundespräsidentschaftswahl 2016 trat er für die SPÖ an.

Hundstorfer war bis zuletzt als Funktionär aktiv. Erst am Dienstag vergangener Woche absolvierte er seinen letzten öffentlichen Auftritt: In seiner Funktion als Präsident der Volkshilfe Wien eröffnete er eine neue Sozialeinrichtung für obdach- und wohnungslose Menschen in Wien-Donaustadt.

Ebenfalls bis zu seinem Tod tätig war der in dritter Ehe verheiratete Vater einer Tochter als Präsident der Österreichischen Bundes-Sportorganisation (BSO). (red, 20.8.2019)