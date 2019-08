Wer will, kann hier schier endlos laufen (oder spazieren gehen), ohne ständig an ein und demselben Baum vorbeizukommen. Ganz locker auch zu weit über 80 Prozent asphaltfrei – also den "offiziellen" Trailrun-Kriterien entsprechend.

Etwa so wie bei diesem lockeren Longjog am Sonntag. Dass die letzten Kilometer am Track nach 1a-Asphalttraben aussehen, täuscht: Es gibt ja neben der Piste die Reitallee. Die "kostet" zwar – so wie jeder Waldweg – Tempo, freut aber die Sprung- und Kniegelenke. Und nebenbei arbeitet man auch – so wie auf jedem nicht ganz ebenen Untergrund – zumindest ein bisserl an Stabilität und Technik.