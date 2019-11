Parawissenschaften stellen an sich hohe Anforderungen an unseren Intellekt. Die Numerologie ragt aus diesem Meer der Exzellenz nochmals empor. Diese hohe Wissenschaft verwendet unseren Namen, unsere Geburtsdaten, unser Autokennzeichen, unsere Hausnummer, Postleitzahlen und was weiß ich noch und errechnet aus dem Gewirr von Ziffern und Buchstaben: unser Schicksal, den günstigen Zeitpunkt für anstehende Entscheidungen, das Harmoniepotenzial von Hausnummer und Persönlichkeit bei geplanten Immobilien-Investitionen und nicht zuletzt, ob wir bei der Wahl von Partnern aller Art aufs richtige Pferd setzen.

In der Regel ist die Konsultation eines Numerologie-Profis eine kostspielige Angelegenheit. Davon kann auch die FPÖ ein Lied singen. Vor Jahren überwies die Partei einer Numerologin eine erkleckliche Summe, um dem damaligen Parteichef Heinz-Christian Strache "Schutz für In- und Ausland, Kraft, Energie, Schutzmantel bei Auftritten" zu bieten. Da dürfte es allerdings bei der Numerologin vor einer Ibiza-Reise des Klienten einen kleinen Ziffernsturz gegeben haben. Aber nachher ist man ja immer klüger.

Passt meine Autonummer zu mir?

Umso erfreulicher ist das Gratisangebot auf der Webseite "numerologie.in". Ich bin ehrlich: auch ich konnte nicht widerstehen und ließ zum Beispiel meine Autonummer testen. Sie "passt nur mittelmäßig" zu mir. Das ist mir ehrlich gesagt auch herzlich egal, denn schon erregen auf diesem Portal die "Zahlen der Liebe" meine Aufmerksamkeit und lassen die Fantasie durchgehen. Man gibt seinen Namen und den des Wunschpartners ein - und schon rotiert die spirituelle Rechenmaschine und spuckt Ergebnisse aus.

Die können sehr ernüchternd sein: Mit Helene Fischer wird es kaum klappen und mit Scarlett Johansson "wird es nicht die große Liebe sein." In der Tonart geht es weiter, doch dann, endlich: Monica Bellucci, der Schwarm aus jungen Jahren und ich sind "aus numerologischer Sicht das Traumpaar schlechthin. Zögern Sie nicht lange, Sie anzusprechen", rät der Geist des Zahlenzaubers dem Neugierigen.

Wer braucht schon Sondierungsgespräche, wenn man die Zahlen befragen kann? Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Genug der spätpubertären Faxen, das Numerologie-Portal dient auch zum "seriösen" Check potenzieller Partner. Für den vermutlich künftigen Bundekanzler Sebastian Kurz hat die Stiftung Gurutest diese Mühle erneut angeworfen und die potenziellen Partner getestet. Vielleicht hilft es dem Wahlsieger, den mühsamen Weg durch die Ebene der Sondierungsgespräche ein wenig abzukürzen.



Partnercheck: Sebastian Kurz und Werner Kogler

Der laut Numerologie "eifrige und zuvorkommende" Sebastian Kurz träfe in dem Fall auf den "abenteuerlustigen" Werner Kogler. Die Numerologie attestiert der Beziehung "sie kann funktionieren, da ihre Bedürfnisse und Ziele oft übereinstimmen." Da hat der an sich kluge Algorithmus vermutlich noch nicht mitberücksichtigt, was manch Industrieller von einer CO2-Steuer und manche Lagerhausgenossenschaft von den Grünen hält. Wir ersuchen um ein rasches Update.

Partnercheck: Sebastian Kurz und Pamela Rendi-Wagner

Wir geben nun Sebastian Kurz und Pamela Rendi-Wagner samt derer Geburtsdaten in das System ein und was offensichtlich ist, verrät im Nu auch die Wissenschaft der Ziffern: "Diese Beziehung wird wahrscheinlich keine leidenschaftliche sein." Wir könnten es nicht treffender formulieren als der Algorithmus des Universums.

Partnercheck: Sebastian Kurz und Norbert Hofer

Dem neuen starken Mann des alten Partners FPÖ, Norbert Hofer, attestiert die Numerologie "nachdenklich und introvertiert" zu sein. In dieser Konstellation könne Kurz, "der Menschenfreund mit breit angelegtem Fokus" seine Kernkompetenz ausspielen: "Die Welt zu einem besseren Ort zu machen." Tja, was soll man sagen, die Numerologie ist unbestechlich in der Analyse. Kurz und Hofer, das könnte funktionieren. Nur auf eines ist Acht zu geben: "Wenn ihre spirituellen Überzeugungen in entgegengesetzte Richtungen gehen, treten Probleme auf." Da wollen wir mal hoffen, dass sich die beiden in eventu einer Neuauflage der Koalition nicht in spirituellen Fragen verlieren.

Die Schicksalszahl von Kurz: Sie schützt ihn vor dem Bösen

Ein Blick auf die "Schicksalszahl" von Kurz sei auch gestattet. Es ist die fünf und durch das von dieser Zahl symbolisierte Pentagramm sei Kurz "besonders geschützt vor dem Bösen" – und vermutlich vor Tal Silbersein und allen Falotten, die dem rechtschaffenen Bürger die Kühe von der Alm treiben wollen. Was in jeder Regierungskonstellation zum Problem werden könnte, sei ein wenig als Fingerzeig der Numerologie an Kurz zu verstehen, den Koalitionspartner nicht allzu sehr im Schatten stehen zu lassen: "In Gesellschaft neigen sie dazu, sich zu sehr in den Mittelpunkt zu stellen." (Christian Kreil, 6.11.2019)

Die Bewertung der Stiftung Gurutest:

Esoterikfaktor: ★★★★★

Pseudomedizinfaktor: ☆☆☆☆☆

Verschwörerfaktor:☆☆☆☆☆

Rechtsaußenfaktor: ☆☆☆☆☆

Marketinggeniefaktor: ☆☆☆☆☆

