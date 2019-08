300.000 Gäste nutzen in den vergangenen zehn Jahren das Angebot, günstiger in renommierten Lokalen zu essen

Foto: GO! Wien (c) Hackl Gastronomie

Wien – Die Wiener Restaurantwoche feiert zehnjähriges Jubiläum. 300.000 Gäste haben seit der Gründung zu einem – im Vergleich zur normalen Karte günstigeren – Fixpreis in einem der teilnehmenden Lokale gespeist. Das gab Organisator Dominik Holter am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt. Die 20. Ausgabe der Aktion startet am 26. August, 75 Restaurants in Wien und Umgebung nehmen daran teil.

Die Wiener Restaurantwoche findet zweimal im Jahr statt – im Winter und im Spätsommer. Derzeit können bereits für den Zeitraum vom 26. August bis zum 1. September Kontingente gebucht werden. Das teuerste Abendmenü schlägt dabei mit 49,50 Euro zu Buche.

Schwellenangst nehmen

Holter umriss zwei Zielsetzungen der Initiative: "Zum einen soll der erstklassigen Küche in Wien eine Bühne geboten werden." Gleichzeitig wolle man aber auch Personen, die ansonsten eher nicht zu den Kunden der gehobenen Gastronomie zählen, die Schwellenangst nehmen.

Dies würde sich auch für die teilnehmenden Restaurants auszahlen, versicherte er. Der zusätzliche Umsatz, der durch eine Restaurantwoche lukriert werde, betrage insgesamt eine Million Euro. Auch für die kommende Auflage seien schon 10.000 Reservierungen eingegangen. Einige Lokalitäten seien bereits ausgebucht. (APA, 20.8.2019)