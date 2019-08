Whatsapp will in Indonesien und Indien einen Bezahldienst starten. Foto: REUTERS/Thomas White

Der Facebook-Nachrichtendienst Whatsapp ist Insidern zufolge in Gesprächen, um in Indonesien einen mobilen Bezahldienst anzubieten. Indonesien könnte das zweite Land werden, in dem Whatsapp einen solchen Dienst einführt. In Indien, dem größten Markt für den Messenger-Dienst nach Nutzern, verzögert sich allerdings die Zulassung.

Wachsender Online-Handel

Auch in Indonesien will Whatsapp von dem wachsenden Onlinehandel profitieren, der sich bis 2025 auf 100 Milliarden Dollar (rund 90 Milliarden Euro) verdreifachen soll. Whatsapp spreche mit mehreren indonesischen Zahlungsabwicklern, um ihre Dienste anzubieten, sagten mehrere mit den Plänen vertraute Personen. Indonesien, ein Land mit relativ strengen Vorschriften für digitale Zahlungsdienste, könnte für Whatsapp zu einem Modell für andere Schwellenländer werden, sagten sie. Facebook-Chef Mark Zuckerberg hatte Anfang des Jahres angekündigt, Whatsapp-Zahlungen in "einigen Ländern" ausrollen zu wollen. (Reuters, APA, 20.8.2019)