1. Ein Großteil der Produktionskosten von "The Pacific" verursachte das aufwendige Bühnenbild, in dem die Kriegsschauplätze des Zweiten Weltkriegs nachgestellt wurden. Die Landung in der Normandie kostete etwa 13.500 US-Dollar – pro Take. Insidern zufolge beliefen sich die Produktionskosten für jede Folge der zehnteiligen Serie auf 21,7 Millionen US-Dollar. (red, 22.8.2019)