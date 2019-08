In dieser Galerie: 2 Bilder und 2 Downloads Die Milliardärin Heidi Horten hat laut ÖVP-Angaben 931.000 Euro an die Partei von Sebastian Kurz gespendet. Foto: Imago/Skata Obwohl 2018 kein Wahlkampfjahr war, nahm die ÖVP unter Sebastian Kurz üppige Spendensummen ein. Foto: christian fischer OEVP1.pdf Größe: 0,03 MB Die von der ÖVP veröffentlichte Spendenliste 2018 Quelle: ÖVP OEVP2.pdf Größe: 0,03 MB Die Spenden im ersten Halbjahr 2019 Quelle: ÖVP

Seit Montag recherchiert DER STANDARD zu einer über den digitalen Briefkasten anonym übermittelten ÖVP-Spendenliste aus den Jahren 2018 und 2019, kontaktierte zahlreiche auf der Liste aufgezählte Spender, um die Zahlen zu verifizieren. Die ÖVP schien am Dienstag informiert worden zu sein – und preschte vor. Man veröffentliche hiermit alle Spendenbeträge und Spendernamen von 2018 und 2019 – also genau jene Daten, die dem STANDARD zugespielt worden sind.

Die Zahlen sind teils brisant. Laut eigenen Angaben nahm die ÖVP von Anfang 2018 bis Mitte 2019 insgesamt 2,7 Millionen Euro ein. Allein 931.000 Euro kamen von der "Kaufhaus-Erbin" und Kunsthändlerin Heidi Horten, im Jahr 2018 war sie mit 588.000 Euro die größte Spenderin.

Horten, laut Forbes-Liste mit einem Vermögen von geschätzten 3,1 Milliarden Euro die viertreichste Person österreichischer Staatsbürgerschaft, überwies pünktlich zum 21. jedes Monats 49.000 Euro an die ÖVP, immer hübsch unter 50.000 Euro. Ab 50.000 Euro mussten nach damaliger Gesetzeslage finanzielle Zuwendungen an Parteien sofort veröffentlicht werden.

Zweitgrößter Spender war 2018 die Porr-Mutter IGO Industries mit 430.000 Euro.

Keine Stellungnahme

Horten bestätigte auf Anfrage des STANDARD den Sachverhalt am Dienstagvormittag vorerst nicht. Eine Pressesprecherin richtete aus, man solle sich an den Anwalt wenden, dann legte sie auf, ohne dessen Namen zu nennen.

Bestätigt hatten ihre Spenden zuvor die Premiqamed und IGO Industries. Laut der von der ÖVP vorgelegten Liste, die großteils mit den dem STANDARD übermittelten Unterlagen übereinstimmt, spendeten Rudolf Gürtler 65.000 Euro und Peter Mitterbauer 132.000 Euro.

Grüne sehen verlorenen Kanzleranspruch

Scharfe Kritik kommt vom Wahlkampfleiter der Grünen. "Sebastian Kurz hat den Anspruch auf das Kanzleramt verspielt, nachdem er neuerlich dabei erwischt wurde, wie er versucht, Großspenden zu vertuschen", sagte Thimo Fiesel am Dienstag per Aussendung. "Kurz' angeblich neuer Stil besteht offensichtlich aus schwarzen Kassen und Vertuschung, im Ernstfall wird die Flucht nach vorne angetreten und nur das zugegeben, was der Kurz-ÖVP gerade nachgewiesen wurde." Dass der Parteichef keine Kenntnis von derartigen Großspenden hatte, sei auszuschließen, so Fiesel. (Fabian Schmid, Maria Sterkl, Markus Sulzbacher, Michael Völker, red, 20.8.2019)