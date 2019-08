Boris Johnson will Großbritanniens EU-Austritt durchziehen. Foto: AP/Kirsty Wigglesworth

London – Großbritannien wird ab 1. September bei den meisten EU-Treffen nicht mehr vertreten sein. Dies geschehe, damit sich die Beamten auf "die zukünftige Beziehung mit der EU und anderen Partnern weltweit" konzentrieren könnten, begründete die ständige Vertretung des Vereinigten Königreichs in Brüssel am Dienstag in einer Aussendung den Schritt.

Die Regierung in London hat demnach diese Woche beschlossen, dass britische Vertreter und Minister nur mehr an Treffen teilnehmen werden, an deren Diskussionsergebnissen Großbritannien ein "bedeutendes nationales Interesse" habe, wie zum Beispiel im Bereich Sicherheit. Die Entscheidung spiegle die Tatsache wider, dass der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union am 31. Oktober nun sehr nahe gerückt sei und viele Diskussionen über die Zukunft der Union nach dem Brexit geführt würden, hieß es weiters.

Backstop bleibt

Die EU hat nach Erhalt des Briefes des britischen Premiers Boris Johnson ihr Festhalten am "Backstop" nach dem Brexit bestätigt. Ratspräsident Donald Tusk twitterte am Dienstag, die Auffanglösung sei eine Garantie, um eine harte Grenze auf der irischen Insel zu vermeiden, bis eine Alternative gefunden sei.

"Diejenigen, die (wie Johnson) gegen den Backstop sind und keine realistischen Alternativen vorschlagen, unterstützen die Wiedererrichtung einer Grenze", so Tusk.

Auch Merkel verteidigt Backstop

Auch Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel wies Johnsons die Forderung, das EU-Austrittsabkommen erneut aufzuschnüren, zurück "Wir werden weiter als EU-27 weiter sehr geeint sein und auch vorgehen", sagte Merkel am Dienstag in der isländischen Hauptstadt Reykjavik.

Johnsons Vorbehalte gegen den sogenannten Backstop an der irisch-nordirischen Grenze seien nicht neu. Wenn man wolle, könne man innerhalb kurzer Zeit eine praktische Lösung für die Grenze finden. "Die EU ist dazu bereit", betonte Merkel. "Dazu müssen wir das Austrittsabkommen nicht aufmachen", fügte sie allerdings hinzu. "Das ist eine Frage der zukünftigen Beziehungen."

Das mit der britischen Regierung ausgehandelte Austrittsabkommen regelt die Pflichten Großbritanniens beim Austritt. Die ergänzende und ebenfalls mit der früheren britischen Regierung vereinbarten politische Erklärung befasst sich dagegen mit den zukünftigen Beziehungen des Königreichs mit der EU nach einem britischen Austritt.

(red, APA, 20.8.2019)