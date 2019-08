Geld soll bis 2023 in die Anbindung entlegener Gebiete investiert werden

Noch vor der großflächigen Einführung von 5G, soll das Internet schneller werden Foto: APA

Die Europäische Kommission hat in einem Notifikationsverfahren Förderungen in Höhe von 60 Mio. Euro für den Breitbandausbau in Kärnten genehmigt. Das Geld aus dem Landesbudget soll über die Legislaturperiode verteilt bis 2023 investiert und für die Anbindung entlegener Regionen verwendet werden, wo eine Versorgung für private Anbieter wirtschaftlich nicht interessant ist.

"Es wird konkret um jene Gebiete gehen, in denen sich aufgrund der geografischen Lage oder einer geringen Besiedlungsdichte ein Ausbau für Privatanbieter nicht rechnet", sagte Technologiereferentin Gaby Schaunig (SPÖ) laut einer Aussendung des Landespressediensts am Dienstag. Erste Projekte sollen demnach im Herbst starten, Kooperationen mit privaten Anbietern werden angestrebt.

Mindestens 100 Megabit

Das Netz soll zu einer Übertragungsgeschwindigkeit von mindestens 100 Megabit bis zu einem Gigabit pro Sekunde für Downloads und Uploads ausgebaut werden. "Private Provider erhalten dann zu gleichen und diskriminierungsfreien Bedingungen Zugang zur neu geschaffenen Infrastruktur", hieß es vom Land.

Da sich die Genehmigung nur auf "weiße Flecken" ohne Versorgung durch den Markt bezieht, appellierte Schaunig an die Bundesregierung, in die Fördergebietskarte mehr weiße Flecken aufzunehmen. Damit hätte die dafür gegründete Landesgesellschaft, die Breitbandinitiative Kärnten GmbH, mehr Möglichkeiten zum Tätigwerden. (APA, 20.8. 2019)