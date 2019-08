Das braune Karussell "Adlerflug" soll künftig anders aussehen.

Absicht oder Zufall? Ein vor wenigen Wochen in Betrieb genommenes Fahrgeschäft im Freizeitpark Tatzmania im Schwarzwald wurde geschlossen, nachdem sich im Netz ein Video verbreitete. Darin waren die Arme des Karussells zu sehen, die an Hakenkreuze erinnern. Dies bestätigte auch ein Sprecher des Parks in Löffingen.

Vorab nicht aufgefallen

Nach Kritik aus dem Internet, entschied man sich kurzerhand das Fahrgeschäft zu schließen. Gemeinsam mit dem italienischen Hersteller soll das Karussell überarbeitet werden. Vor dem Video soll den Betreibern die Hakenkreuz-Optik nicht aufgefallen sein. Wie viel das Karussell gekostet hat, wollte der Sprecher nicht verraten.

Braun will statt vier nun drei Gondeln pro Achse

Laut Tatzmania-Chef Rüdiger Braun soll es statt vier Zweier-Gondeln pro Achse nur mehr drei geben. Die Kosten des Umbaus werden zur Hälfte vom italienischen Hersteller getragen. Der restliche Park bleibt weiterhin geöffnet. (red, 20.8.2019)