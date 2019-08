Dieser Tweet kam auf Twitter nicht allzu gut an. Foto: Screenshot/WebStandard

Mit einem Twitter-Sujet haben sich die Jungen Liberalen blamiert. "Gamer, Nerds und Techies, wir sind Eure Lobby! Wir wollen E-Sport als Sportart anerkennen, flächendeckendes Highspeed-Internet schaffen und den Informatikunterricht aufwerten. Denn für uns ist klar: Du bist kein Noob, deine Regierung checkt bloß nichts!", ist in dem Tweet zu lesen. Versehen ist dieser mit einem Bild und der Bilderunterschrift: "Politik ist buggy, wir sind der Patch".

User spotten über Werbung

Der wohl lustig gemeinte Tweet, kam auf Twitter allerdings alles andere als gut an. In den mehr als 100 Antworten ärgern sich User über die Werbung. "Peinlich", merkt etwa ein Nutzer an. "Bitte sucht euch Hilfe", spottete ein weiterer User. "Das ist der lächerlichste Tweet, den ich seit Wochen gelesen habe. Der wird euch noch um die Ohren fliegen", schreibt zuletzt ein anderer Nutzer. (red, 20.8.2019)