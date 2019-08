Trump will Putin wieder im Kreis der großen Industrienationen sehen. Foto: APA/AFP/BRENDAN SMIALOWSKI

US-Präsident Donald Trump empfiehlt die Wiederaufnahme Russlands in den Kreis der in der G7-Gruppe vereinten sieben Industrieländer. Es sei angebracht, Russland dabeizuhaben, sagte Trump am Dienstag vor Journalisten. "Es sollte in den G8 drin sein, weil eine Menge der Dinge über die wir reden mit Russland zu tun haben." Russland wurde 2014 aus der damaligen G8 verstoßen, weil das Land die ukrainische Halbinsel Krim annektiert hatte. Trump hat sich bereits wiederholt für die Aufnahme Russlands ausgesprochen, auch wenn seine Regierung bislang an Sanktionen gegen Russland festhält.

Zu den G7 gehören neben den USA Großbritannien, Frankreich, Italien, Japan, Deutschland und Kanada. Kommendes Wochenende kommen die G7-Staats- und Regierungschefs im französischen Biarritz zusammen. (APA, 20.8.2019)