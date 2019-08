In einem Beitrag auf Facebook warb die FPÖ Fischamend für die Wahl der FPÖ Ende September. Dazu teilte sie ein Bild des ehemaligen Innenministers Herbert Kickl (FPÖ) gemeinsam mit Polizeibeamten. Der Text dazu (sic): "Auch wenn Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten in ihren Dienst unpolitisch handeln, wissen sie genau was in den Wahlkabinen zu tun ist, den wir wissen es auch was zu tun ist am 29 September! Wir sind auf eurer Seite".

Ein Umstand, der nun offenbar bei der Polizei Wien für Irritationen sorgt. Auf Twitter postet das Social-Media-Team, dass das Bild eigentlich anlässlich der Übergabe von Schutzwesten erstellt wurde. Es sei "offenbar missbräuchlich für Wahlzwecke" verwendet worden. Die zuständige Stelle sei demnach informiert worden. Mittlerweile hat die Ortsgruppe den Beitrag wieder gelöscht.

Wahlwerbung in Uniform dürfte wohl nicht rechtskonform sein, wie die Juristin Angelika Adensamer von der Grundrechts-NGO Epicenter Works auf Anfrage des STANDARD anmerkt: So verbietet etwa die Richtlinien-Verordnung alles, das den Eindruck der Voreingenommenheit erwecken, oder aber als Diskriminierung aufgrund der politischen Auffassung empfunden werden könnte. (muz, 21.8.2019)