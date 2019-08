Jede Woche läuft in der Nacht von Freitag auf Samstag

Der todsichere Coup entwickelt sich für Andy (Markus Knüfken,links) und Keek (Oliver Korittke) zu einem Fiasko. Foto: obs, telepool, tele 5

München – Vor zwanzig Jahren lief die Ruhrpoot-Komödie "Bang Boom Bang – Ein todsicheres Ding" in den Kinos, Tele 5 zeigt den Film anlässlich dieses Jubiläums am 23. August im Hauptabend. Ab 1 Uhr bringt der Sender noch Bonusmaterial und Hintergrundgeschichten zum Film. Zum Jubiläum wird der Film aber nicht nur einmal gezeigt. Nein, Tele 5 strahlt ihn ein Jahr lang jede Woche in der Nacht von Freitag auf Samstag aus. Die genaue Sendezeit hängt vom Film davor ab.

Regisseur Peter Thorwarth über den Gangsterfilm: "Ich glaube 'Bang Boom Bang' ist voll mit Charakteren, die auf den ersten Blick völlig skurril erscheinen – fast schon realitätsfern. Aber dann entsteht sowas Menschliches, irgendwie Lebendigeres – mit dem Humor eines typischen Menschenschlags mitten aus dem Ruhrgebiet steckt plötzlich viel mehr echtes Leben drin. Erzählt wird eben nicht einfach eine weitere Geschichte über Kleinkriminelle und ihre Machenschaften, sondern ein Film über fast ganz normale Menschen." (red, 21.8.2019)