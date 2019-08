Android erhält bald ein großes Update. Foto: Proschofsky / STANDARD

Mit Android 10 soll schon bald eine neue Generation von Googles Betriebssystem veröffentlicht werden. So weit, so wenig überraschend, immerhin wurde erst Anfang des Monats die letzte geplante Testversion freigegeben. Einen konkreten Termin verrät der Softwarehersteller dabei zwar nicht, nun gibt es aber Hinweise darauf, dass es langsam ernst wird.

Spurensuche

Google hat einen eigenen Sicherheitshinweis für Android Q – so der während der Entwicklung genutzte Name von Android 10 – veröffentlicht. Das ist durchaus bemerkenswert: Hat es doch noch nie ein separates Security Bulletin für eine neue Android-Generation gegeben. Üblicherweise werden die entsprechenden Fehlerbereinigungen einfach im Rahmen der monatlichen Sicherheitsaktualisierungen für alle Geräte abgehandelt. Dass es jetzt schon ein passendes Security Bulletin für die neue Softwareversion gibt, legt jedenfalls eine baldige Freigabe von Android 10 nahe – jedenfalls noch vor dem regulären September-Update. Damit könnte es also noch vor Ende August etwas werden.

Ebenfalls auffällig: Die Zahl der als bereinigt gelisteten Sicherheitslücken ist erheblich größer als in einem normalen Security Bulletin. Auch fehlen noch jegliche Details zu den bereinigten Fehlern, und die Bewertung der Gefährdungslage ist bei sämtlichen Einträgen auf "moderat" gestellt, was in seiner Einheitlichkeit unwahrscheinlich erscheint.

September-Vorgriff

Nach dem Update auf Android 10 sollen die betreffenden Smartphones bereits den Patch Level für September 2019 aufweisen. Das mag bei einer Veröffentlichung noch im August zunächst paradox klingen, ist aber durchaus denkbar. Immerhin werden die jedes Monat geschlossenen Lücken üblicherweise schon mehrere Wochen vor Veröffentlichung fixiert. Damit will Google Drittherstellern die Möglichkeit geben, zeitgerecht eigene Softwareaktualisierungen anzubieten.

Wer kriegt's?

Offen bleibt dabei wie gewohnt, wie schnell es Android 10 für welche Geräte geben wird. Als fix kann lediglich angenommen werden, dass sämtliche Pixel-Smartphones von Google selbst umgehend mit der neuen Version versorgt werden. Auch das PH-1 von Essential scheint wieder auf einem guten Weg, um zeitgleich oder knapp danach die neue Version zu bekommen. Einige andere Hersteller testen die neue Softwaregeneration zwar bereits, in Hinblick auf konkrete Daten gibt man sich aber zurückhaltend. Bei Huawei verspricht man zumindest, dass die Beta-Phase für das auf Android 10 basierende EMUI 10 am 8. September beginnen wird – zunächst für P30 und P30 Pro. (apo, 21.8.2019)