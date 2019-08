Wien – In Kooperation mit Coca-Cola schickt Puls 4 Profikoch Alexander Kumptner in "Mahlzeit, Alex! So schmeckt Österreich" auf eine kulinarische Reise ab 10. September im Hauptabend um 20.15 Uhr quer durch Österreich. Halt wird dabei in jedem der neun Bundesländer gemacht.

Alexander Kumptner zu Besuch bei Erich Stekovics im Burgenland. Foto: Puls 4

Zum Start macht Alexander Kumptner im Burgenland bei Erich Stekovics halt und begibt sich dort auf die Suche nach der perfekten Tomate für seine Ricotta-Gnocci in Tomatensauce. (red, 21.8.2019)