Sie ist innenpolitisch ebenso gut vernetzt wie in Europa, war acht Jahre Bürgermeisterin von Dubrovnik und vertritt die konservative HDZ seit 2013 im Europäischen Parlament

Die CDU-Politikerin und künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen reiste kürzlich nach Zagreb. Kroatien wünscht sich ein interessantes Ressort in der künftigen Kommission, die am 1. November ihre Arbeit aufnimmt. Foto: APA/AFP

Zagreb – Die kroatische Regierung wird die Europaabgeordnete Dubravka Suica als kroatisches Mitglied der künftigen EU-Kommission nominieren. Das kündigte Premier Andrej Plenkovic am Dienstag an, wie kroatische Medien berichteten. Die offizielle Nominierung soll in den kommenden Tagen erfolgen.

Die 62-jährige Suica ist seit 1990 Mitglied der regierenden Kroatische Demokratische Union HDZ und wurde dreimal ins Europaparlament gewählt – das erste Mal im Jahr 2013 als Kroatien EU-Mitglied wurde, danach wurde sie 2014 und 2019 wiedergewählt. Davor war die ausgebildete Professorin für Englisch und Deutsch auch Abgeordnete im kroatischen Parlament (2000-2011) und Bürgermeisterin der Adriastadt Dubrovnik (2001-2009). Suica ist eine der zehn stellvertretenden Vorsitzenden der EVP-Fraktion.

Kommissionsbildung

Bisher war Neven Mimica als kroatisches Mitglied in der EU-Kommission tätig. In der auslaufenden Amtsperiode war er Kommissar für Entwicklung, davor war er für Verbraucherschutz zuständig (2013-2014).

Die neue Kommission soll ab dem 1. November 2019 unter der Leitung von der künftigen Kommissionschefin Ursula von der Leyen ihre Arbeit aufnehmen. Von der Leyen steht aktuell vor der zähen, aber außerordentlich wichtigen Aufgabe, sich aus den Personalvorschlägen der EU-Staaten eine schlagkräftige Truppe zusammenzustellen –ein Kollegium von Kommissaren, mit dem sie der Europäische Union in den nächsten fünf Jahren neuen Schub geben will.

Hürden für reibungslosen Start

Mehrere Staaten haben bisher keinen Kandidaten am Start – oder vielmehr, keine Kandidatin, denn von der Leyen will eine zumindest zur Hälfte aus Frauen bestehende Kommission. Vorschläge fehlen aus Belgien, das nach der Parlamentswahl im Mai weiter an der Regierungsbildung puzzelt, und eben aus dem krisengeschüttelten Italien. Die Frist zur Nominierung läuft noch bis zum 26. August.

Aber selbst wenn aus allen übrigen 26 bleibenden EU-Staaten Anwärter benannt sind und von der Leyen die Aufgaben verteilt hat, wartet eine hohe Hürde: Anhörungen in den Ausschüssen des EU-Parlaments und eine Art Zeugnis für jeden einzelnen der Nominierten. Geht der Daumen der Abgeordneten runter, dürften Nachnominierungen und neue Anhörungen fällig werden. Am Ende muss nämlich das Plenum die neue Kommission insgesamt noch einmal in einer Abstimmung absegnen. (APA, red, 21.8.2019)