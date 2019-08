Schubert klettert weiter fleißig Medaillen ein. Foto: AP/Jae C. Hong

Hachioji – Der Tiroler Jakob Schubert hat am Mittwoch seine dritte Medaille bei den Kletter-Weltmeisterschaften in Hachioji gewonnen. Der 28-Jährige holte im abschließenden Kombinationsbewerb im olympischen Format mit 35,00 Punkten hinter dem überragenden Japaner Tomoa Narasaki (4,00) Silber. Bronze ging an den Kasachen Rischat Chaibullin (40,00).

Schubert legte den Grundstein für die Medaille mit Rang eins im Vorstieg. Zuvor war er im achtköpfigen Finale im Speed (7.) und Bouldern (5.) nicht ganz vorne zu finden gewesen. Schubert hatte bei der WM bereits Silber im Bouldern und Bronze im Vorstieg gewonnen. Insgesamt hält er nun bei acht WM-Medaillen. (APA, 21.8.2019)

Kletter-WM in Japan, Herren-Kombination, Mittwoch

1. Tomoa Narasaki (JPN) 4 Punkte

2. Jakob Schubert (AUT) 35

3. Rischat Chaibullin (KAZ) 40

4. Kai Harada (JPN) 54

5. Meichi Narasaki (JPN) 60

6. Kokoro Fujii (JPN) 72

7. Mickael Mawem (FRA) 112

8. Alexander Megos (GER) 448