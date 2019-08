In dieser Galerie: 2 Bilder Brandrodung in Iranduba, Amazonas, 20. August 2019. Foto: REUTERS/BRUNO KELLY Rauchwolken über Porto Velho, Rondônia. Foto: REUTERS/ANTONIO LEOPOLDO

Seit 2013 erfassen Satelliten des brasilianischen Instituts für Weltraumforschung (INPE) Waldbrände. Mit am Mittwoch gezählten 72.843 Brandherden wurde heuer ein neuer Rekord registriert, im Vergleich zum August des Vorjahres waren es 83 Prozent mehr Brände.

Satellitenbilder zeigen, dass große Teile des nordwestlichen Bundesstaats Rondônia von Rauch bedeckt sind. In Acre an der Grenze zu Bolivien und Süden der Provinz Amazonia sowie in deren Hauptstadt Manaus wurde der Notstand ausgerufen, sogar in São Paulo, der größten Stadt des Landes, sind die Rauchschwaden zu sehen.

Präsident Jair Bolsonaro, der den Regenwald als wirtschaftlich ungenutztes Potenzial betrachtet, gab sich am Mittwoch unbeeindruckt: "Früher nannten sie mich Kapitän Kettensäge, nun bin ich Nero, der den Amazonas anzündet. Aber es ist normal, dass um diese Jahreszeit Feuer gelegt werden, um Land für die landwirtschaftliche Nutzung zu roden", sagte er vor Journalisten.

Außerdem sei es durchaus möglich, dass Umweltschutzorganisationen, denen er kürzlich staatliche Förderungen gestrichen hatte, aus Rache Brände gelegt hätten. Beweise legte er allerdings nicht vor.

In manchen Landesteilen hat es seit drei Monaten nicht geregnet, um dien staubtrockenen Waldboden zu entzünden, reicht ein Funken. INPE-Forscher Alberto Setzer erklärte, dass die Trockenheit um diese Jahreszeit normal sei, Schuld an den Waldbränden trügen aber Menschen. Seit Präsident Bolsonaro im Jänner sein Amt antrat, hat er immer wieder betont, dass seine Regierung auf Seiten der Minenbetreiber, Agrarindustrie und der Viehzüchter steht.

Umstrittener "Tag des Feuers"

Anfang August riefen Großgrundbesitzer im Bundesstaat Pará einen "Tag des Feuers" aus, kurz darauf registrierten die INPE-Satelliten einen sprunghaften Anstieg der Waldbrände in dem Gebiet. Präsident Bolsonaro hingegen traut den Zahlen des INPE nicht: "Wenn sie neue Daten bringen, die nicht so erlogen sind wie bisher, werde ich mir das noch einmal ansehen", erklärte er.

Anfang des Monats hatte Bolsonaro INPE–Chef Ricardo Galvão nach einem Streit über das Ausmaß der Zerstörungen im Regenwald gefeuert. Galvão hatte dem Präsidenten "Feigheit" vorgeworfen, nachdem dieser öffentlich die Satellitendaten des Instituts infrage gestellt hatte. Laut INPE wurden im Juli in dem südamerikanischen Staat insgesamt 2.254 Quadratkilometer Wald abgeholzt. Im Juli 2018 waren es noch 596,6 Quadratkilometer gewesen. Das entspricht einer Zunahme von 278 Prozent. (red, 21.8.2019)